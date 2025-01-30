Трамп назвал ужасающей авиакатастрофу в аэропорту Вашингтона

Трамп проинформирован об авиакатастрофе в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Президенту США Дональду Трампу уже доложено об авиакатастрофе в Вашингтоне
Президенту США Дональду Трампу уже доложено об авиакатастрофе в Вашингтоне Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

Президент США Дональд Трамп проинформирован о недавнем столкновении пассажирского самолета и военного вертолета Black Hawk возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает местное телевидение.

«Президент Дональд Трамп заявил, что он „полностью проинформирован“ о столкновении пассажирского самолета и армейского вертолета Black Hawk...» — пишет CNN. По данным телеканала, Трамп подчеркнул, что будет держать общественность в курсе всех развитий по этой ситуации. «Да благословит Бог их души. Спасибо за невероятную работу, проделанную нашими спасателями», — сказал американский президент.

В результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашингтоне, выжили минимум четыре человека. Их извлекли из реки Потомак. Спасательные службы продолжают операцию по поиску возможных выживших. Всего на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

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Президент США Дональд Трамп проинформирован о недавнем столкновении пассажирского самолета и военного вертолета Black Hawk возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает местное телевидение. «Президент Дональд Трамп заявил, что он „полностью проинформирован“ о столкновении пассажирского самолета и армейского вертолета Black Hawk...» — пишет CNN. По данным телеканала, Трамп подчеркнул, что будет держать общественность в курсе всех развитий по этой ситуации. «Да благословит Бог их души. Спасибо за невероятную работу, проделанную нашими спасателями», — сказал американский президент. В результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашингтоне, выжили минимум четыре человека. Их извлекли из реки Потомак. Спасательные службы продолжают операцию по поиску возможных выживших. Всего на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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