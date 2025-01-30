Трамп назвал ужасающей авиакатастрофу в аэропорту Вашингтона

Президент США Дональд Трамп проинформирован о недавнем столкновении пассажирского самолета и военного вертолета Black Hawk возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает местное телевидение.
«Президент Дональд Трамп заявил, что он „полностью проинформирован“ о столкновении пассажирского самолета и армейского вертолета Black Hawk...» — пишет CNN. По данным телеканала, Трамп подчеркнул, что будет держать общественность в курсе всех развитий по этой ситуации. «Да благословит Бог их души. Спасибо за невероятную работу, проделанную нашими спасателями», — сказал американский президент.
В результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашингтоне, выжили минимум четыре человека. Их извлекли из реки Потомак. Спасательные службы продолжают операцию по поиску возможных выживших. Всего на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
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