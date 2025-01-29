29 января 2025

Ямалец перевел мошенникам более миллиона, поверив, что ему пишет начальник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленник представился начальником потерпевшего
Злоумышленник представился начальником потерпевшего Фото:

Житель Нового Уренгоя стал жертвой мошенников, которые, представляясь его начальником и сотрудником ФСБ, убедили его оформить кредит и перевести им более полутора млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Жителю Нового Уренгоя в январе текущего года в мессенджерах WhatsApp и Telegram неоднократно поступали текстовые сообщения от неизвестного лица, представлявшегося его начальником и сотрудником ФСБ, с предложениями отмены несанкционированного оформления кредита», — сказано в telegram-канале ведомства. В результате диалогов киберпреступники убедили мужчину взять кредит и перевести им полтора млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура напоминает, что «защищенных, резервных, специальных и безопасных» счетов не существует.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале выросло количество киберпреступлений. За 2024 год жители региона отдали мошенникам один млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нового Уренгоя стал жертвой мошенников, которые, представляясь его начальником и сотрудником ФСБ, убедили его оформить кредит и перевести им более полутора млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Жителю Нового Уренгоя в январе текущего года в мессенджерах WhatsApp и Telegram неоднократно поступали текстовые сообщения от неизвестного лица, представлявшегося его начальником и сотрудником ФСБ, с предложениями отмены несанкционированного оформления кредита», — сказано в telegram-канале ведомства. В результате диалогов киберпреступники убедили мужчину взять кредит и перевести им полтора млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура напоминает, что «защищенных, резервных, специальных и безопасных» счетов не существует. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале выросло количество киберпреступлений. За 2024 год жители региона отдали мошенникам один млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...