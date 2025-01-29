Ямалец перевел мошенникам более миллиона, поверив, что ему пишет начальник

Житель Нового Уренгоя стал жертвой мошенников, которые, представляясь его начальником и сотрудником ФСБ, убедили его оформить кредит и перевести им более полутора млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Жителю Нового Уренгоя в январе текущего года в мессенджерах WhatsApp и Telegram неоднократно поступали текстовые сообщения от неизвестного лица, представлявшегося его начальником и сотрудником ФСБ, с предложениями отмены несанкционированного оформления кредита», — сказано в telegram-канале ведомства. В результате диалогов киберпреступники убедили мужчину взять кредит и перевести им полтора млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура напоминает, что «защищенных, резервных, специальных и безопасных» счетов не существует.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале выросло количество киберпреступлений. За 2024 год жители региона отдали мошенникам один млрд рублей.
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