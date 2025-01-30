Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 января работает в Луганской Народной Республике. Там он проверяет работы по восстановлению школ регионами УрФО, рассказали в пресс-службе полпредства.
«В городе Краснодон Артем Жога осматривает объекты, восстановленные регионами-шефами — Тюменской и Курганской областью», — говорится в сообщении. Полпред посетил урок десятиклассников по информатике, на котором школьники занимались кодированием.
Жога также побывал в передвижной библиотеке «Читающий автобус», реализацией которой занималась Тюменская область. Транспорт наполнен книгами и мультимедийным оборудованием. За полгода автобус совершил 45 выездов, охватив десятки городов и сел округа, где нет стационарных библиотек.
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