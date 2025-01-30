Полпред Жога уехал в прифронтовую зону. Видео

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Полпред президента РФ в УрФО Артём Жога с визитом в центре «Воин». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога проверяет восстановление школ в ЛНР Фото:

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 января работает в Луганской Народной Республике. Там он проверяет работы по восстановлению школ регионами УрФО, рассказали в пресс-службе полпредства.

«В городе Краснодон Артем Жога осматривает объекты, восстановленные регионами-шефами — Тюменской и Курганской областью», — говорится в сообщении. Полпред посетил урок десятиклассников по информатике, на котором школьники занимались кодированием.

Жога также побывал в передвижной библиотеке «Читающий автобус», реализацией которой занималась Тюменская область. Транспорт наполнен книгами и мультимедийным оборудованием. За полгода автобус совершил 45 выездов, охватив десятки городов и сел округа, где нет стационарных библиотек.

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 января работает в Луганской Народной Республике. Там он проверяет работы по восстановлению школ регионами УрФО, рассказали в пресс-службе полпредства. «В городе Краснодон Артем Жога осматривает объекты, восстановленные регионами-шефами — Тюменской и Курганской областью», — говорится в сообщении. Полпред посетил урок десятиклассников по информатике, на котором школьники занимались кодированием. Жога также побывал в передвижной библиотеке «Читающий автобус», реализацией которой занималась Тюменская область. Транспорт наполнен книгами и мультимедийным оборудованием. За полгода автобус совершил 45 выездов, охватив десятки городов и сел округа, где нет стационарных библиотек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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