Полпред Жога уехал в прифронтовую зону. Видео

30 января 2025 в 10:45 Размер текста - 17 +

Артем Жога проверяет восстановление школ в ЛНР Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 января работает в Луганской Народной Республике. Там он проверяет работы по восстановлению школ регионами УрФО, рассказали в пресс-службе полпредства. «В городе Краснодон Артем Жога осматривает объекты, восстановленные регионами-шефами — Тюменской и Курганской областью», — говорится в сообщении. Полпред посетил урок десятиклассников по информатике, на котором школьники занимались кодированием. Жога также побывал в передвижной библиотеке «Читающий автобус», реализацией которой занималась Тюменская область. Транспорт наполнен книгами и мультимедийным оборудованием. За полгода автобус совершил 45 выездов, охватив десятки городов и сел округа, где нет стационарных библиотек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 января работает в Луганской Народной Республике. Там он проверяет работы по восстановлению школ регионами УрФО, рассказали в пресс-службе полпредства. «В городе Краснодон Артем Жога осматривает объекты, восстановленные регионами-шефами — Тюменской и Курганской областью», — говорится в сообщении. Полпред посетил урок десятиклассников по информатике, на котором школьники занимались кодированием. Жога также побывал в передвижной библиотеке «Читающий автобус», реализацией которой занималась Тюменская область. Транспорт наполнен книгами и мультимедийным оборудованием. За полгода автобус совершил 45 выездов, охватив десятки городов и сел округа, где нет стационарных библиотек.