Тела погибших при крушении лайнера в США, где были россияне, вынесло на берег

Тела погибших вынесло на берег реки Потомак после крушения самолета с россиянами в США. Об этом сообщил старший транспортный и национальный корреспондент CBS News Крис Ван Клив.
«Пока ночью продолжались поиски тел и возможных выживших, человеческие останки и мусор вымыло на вирджинскую сторону реки Потомак», — заявил Ван Клив. Его слова передает CBS News.
Он уточнил, что обломки самолета разбросаны по дну реки на глубине от пяти до восьми футов (152,4—243,84 см — прим. URA.RU). Также спасательная команда водолазов нашла предмет, который, предположительно, является одним из двух бортовых регистраторов — то есть «черных ящиков». Пока не установлено, является ли это регистратором переговоров в кабине или устройством для записи технических параметров полета. Кроме того, водолазы смогли проникнуть на борт самолета, где нашли багаж пассажиров.
В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk на высоте около 90 метров, передает RT. В результате произошедшего пассажирское воздушное судно упало в реку Потомак. На борту могли находиться бывшие российские фигуристы и нынешние тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Всего на борту находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров. На данный момент из реки уже извлекли минимум 19 тел погибших.
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