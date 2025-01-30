Открыт второй путепровод на развязке у «Калины» в Екатеринбурга

Проезд ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Строительство транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на дорожной развязке у концерна «Калина» 30 января открыли эстакаду по левому проезду, который ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка. Протяженность нового участка составила 1,2 километра, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Большую часть длины занимает более чем 800-метровый путепровод, а остальные 380 метров — съезд. Двухполосная проезжая часть имеет ширину девять метров», — говорится в сообщении. Вдоль дороги установили шумовые барьеры и фонарные столбы.

Сдать развязку у «Калины» власти обещают в конце 2025 года. За последнее время стоимость проекта увеличилась на 20% до 7,7 миллиарда рублей. Причиной подорожания, по словам мэра Алексея Орлова, стало огромное количество сетей, которые не были учтены ранее на начальном этапе строительства.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о продлении строительства развязки до 28 августа 2026 года. Полностью сдать объект должны были изначально к концу 2024 года (срок контракта — до декабря). По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.

В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам генподрядчика «Альмакор», испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.

Кадры с нового участка публикует неофициальный telegram-канал мэрии.