На главной дорожной стройке Екатеринбурга открыли проезд. Видео

Открыт второй путепровод на развязке у «Калины» в Екатеринбурга
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Проезд ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка Фото:
новость из сюжета
Строительство транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на дорожной развязке у концерна «Калина» 30 января открыли эстакаду по левому проезду, который ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка. Протяженность нового участка составила 1,2 километра, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Большую часть длины занимает более чем 800-метровый путепровод, а остальные 380 метров — съезд. Двухполосная проезжая часть имеет ширину девять метров», — говорится в сообщении. Вдоль дороги установили шумовые барьеры и фонарные столбы.

Сдать развязку у «Калины» власти обещают в конце 2025 года. За последнее время стоимость проекта увеличилась на 20% до 7,7 миллиарда рублей. Причиной подорожания, по словам мэра Алексея Орлова, стало огромное количество сетей, которые не были учтены ранее на начальном этапе строительства.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о продлении строительства развязки до 28 августа 2026 года. Полностью сдать объект должны были изначально к концу 2024 года (срок контракта — до декабря). По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.

В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам генподрядчика «Альмакор», испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.

Кадры с нового участка публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

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В Екатеринбурге на дорожной развязке у концерна «Калина» 30 января открыли эстакаду по левому проезду, который ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка. Протяженность нового участка составила 1,2 километра, рассказали в пресс-службе мэрии. «Большую часть длины занимает более чем 800-метровый путепровод, а остальные 380 метров — съезд. Двухполосная проезжая часть имеет ширину девять метров», — говорится в сообщении. Вдоль дороги установили шумовые барьеры и фонарные столбы. Сдать развязку у «Калины» власти обещают в конце 2025 года. За последнее время стоимость проекта увеличилась на 20% до 7,7 миллиарда рублей. Причиной подорожания, по словам мэра Алексея Орлова, стало огромное количество сетей, которые не были учтены ранее на начальном этапе строительства. Ранее на сайте госзакупок появилась информация о продлении строительства развязки до 28 августа 2026 года. Полностью сдать объект должны были изначально к концу 2024 года (срок контракта — до декабря). По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам генподрядчика «Альмакор», испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. Кадры с нового участка публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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