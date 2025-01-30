Госдума обратилась к Конгрессу США из-за информации о покушении на Путина

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Вячеслав Володин прокомментировал возможные планы о покушении на Путина
Вячеслав Володин прокомментировал возможные планы о покушении на Путина Фото:

Возможные планы о покушении на российского лидера Владимира Путина со стороны бывшей администрации США при президенте Джо Байдене были восприняты в РФ серьезно. Подобные действия могут быть расценены как акт государственного терроризма на международном уровне. С этим Госдума обратилась к Конгрессу США, сообщил спикер Вячеслав Володин.

«Государственная Дума с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью восприняла информацию американского журналиста Такера Карлсона, заявившего о том, что в период работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов Америки им и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном обсуждался вопрос организации убийства президента Российской Федерации Владимира Путина», — заявил Володин. Текст письма опубликован в telegram-канале Госдумы. 

В связи с этим Госдума призвала Конгресс США провести всестороннее расследование обнародованной информации. В случае ее подтверждения всех виновных привлекут к ответственности, заявил Вячеслав Володин. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления Такера Карлсона о возможных планах устроить покушение на Владимира Путина вызвали недоумение в Кремле. По его словам, американский журналист не представил никаких доказательств для этих утверждений. Кроме того, на вопрос о том, отражает ли эта реакция официальную позицию президента России, Песков ответил, что важно обращать внимание на различные заявления. Однако нужно всегда с осторожностью подходить к их оценке.

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Возможные планы о покушении на российского лидера Владимира Путина со стороны бывшей администрации США при президенте Джо Байдене были восприняты в РФ серьезно. Подобные действия могут быть расценены как акт государственного терроризма на международном уровне. С этим Госдума обратилась к Конгрессу США, сообщил спикер Вячеслав Володин. «Государственная Дума с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью восприняла информацию американского журналиста Такера Карлсона, заявившего о том, что в период работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов Америки им и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном обсуждался вопрос организации убийства президента Российской Федерации Владимира Путина», — заявил Володин. Текст письма опубликован в telegram-канале Госдумы.  В связи с этим Госдума призвала Конгресс США провести всестороннее расследование обнародованной информации. В случае ее подтверждения всех виновных привлекут к ответственности, заявил Вячеслав Володин.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления Такера Карлсона о возможных планах устроить покушение на Владимира Путина вызвали недоумение в Кремле. По его словам, американский журналист не представил никаких доказательств для этих утверждений. Кроме того, на вопрос о том, отражает ли эта реакция официальную позицию президента России, Песков ответил, что важно обращать внимание на различные заявления. Однако нужно всегда с осторожностью подходить к их оценке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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