Конкурс на именные губернаторские стипендии объявили власти Ямала

В ЯНАО с 31 января начнется заявочная кампания на именные стипендии губернатора округа Дмитрия Артюхова. Принять участие в конкурсе могут ямальцы и студенты Волновахского округа ДНР, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«В конкурсной кампании могут принять участие выпускники-медалисты ямальских школ, обучающиеся на третьем курсе вуза на „хорошо и отлично“ или „отлично“ по направлениям социальной сферы — образование, здравоохранение, культура. Кандидатами на получение стипендии станут и студенты из Волновахского муниципального округа», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего образования и демонстрирующие высокие достижения в научно-исследовательской, интеллектуальной и творческой сферах, также могут претендовать на стипендии. Кроме того, право на получение стипендии губернатора ЯНАО имеют студенты, представляющие коренные малочисленные народы Севера и показывающие оценки «хорошо» и «отлично» или только «отлично».
В прошлом году осенью к числу стипендиатов впервые были допущены выпускники школ из Волновахи, которые обучаются на очном отделении в университетах, входящих в топ-50 лучших в России, и успешно завершившие сессию без академических задолженностей.
Для назначения именной стипендии губернатора Ямала кандидатам необходимо подать соответствующий пакет документов в комиссии различных департаментов: образования, здравоохранения, культуры, строительства, природных ресурсов, экологии и по делам коренных малочисленных народов Севера.
Списки номинантов на получение стипендии будут утверждены до 25 марта текущего года. Сумма стипендии составляет 10 тысяч рублей ежемесячно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.