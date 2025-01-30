Жители пермского ЖК «Арсенал» с трудом пробираются через снежные завалы. Фото, видео

В пермском ЖК «Арсенал» сложилась критическая ситуация с уборкой снега
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Основная часть межквартальных проездов в «Арсенале» завалена грязными сугробами
Основная часть межквартальных проездов в «Арсенале» завалена грязными сугробами Фото:
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Снежный коллапс в Перми

В сложной ситуации оказались жители пермского микрорайона Красные Казармы, большую часть которого занимает жилой комплекс «Арсенал». Из-за конфликта между мэрией и девелопером «Сатурн-Р», о котором ранее рассказывало URA.RU, в огромном ЖК зимой никто не чистит дороги от снега, а люди самостоятельно берутся за лопаты. После недавнего обильного снегопада проблема усугубилась.

«Основная часть межквартальных проездов в „Арсенале“ завалена грязными сугробами, а пешеходные тротуары — снежной кашей. Машины парковать из большого количества снега почти негде», — рассказал корреспондент URA.RU, который попробовал прогуляться по микрорайону и оценил масштаб проблемы с уборкой снега.

Ранее корреспонденты агентства посмотрели, как справляются с последствиями снегопада в центре Перми, а также увидели, как дела с уборкой снега обстоят в Свердловском, Мотовилихинском и Кировском районах города. Если на вашей улице есть проблемы с очисткой дорог и тротуаров от наледи и снежной каши, расскажите нам об этом. Пишите в комментариях и присылайте фотографии на электронную почту perm@ura.ru

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В сложной ситуации оказались жители пермского микрорайона Красные Казармы, большую часть которого занимает жилой комплекс «Арсенал». Из-за конфликта между мэрией и девелопером «Сатурн-Р», о котором ранее рассказывало URA.RU, в огромном ЖК зимой никто не чистит дороги от снега, а люди самостоятельно берутся за лопаты. После недавнего обильного снегопада проблема усугубилась. «Основная часть межквартальных проездов в „Арсенале“ завалена грязными сугробами, а пешеходные тротуары — снежной кашей. Машины парковать из большого количества снега почти негде», — рассказал корреспондент URA.RU, который попробовал прогуляться по микрорайону и оценил масштаб проблемы с уборкой снега. Ранее корреспонденты агентства посмотрели, как справляются с последствиями снегопада в центре Перми, а также увидели, как дела с уборкой снега обстоят в Свердловском, Мотовилихинском и Кировском районах города. Если на вашей улице есть проблемы с очисткой дорог и тротуаров от наледи и снежной каши, расскажите нам об этом. Пишите в комментариях и присылайте фотографии на электронную почту perm@ura.ru
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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