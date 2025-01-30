В сложной ситуации оказались жители пермского микрорайона Красные Казармы, большую часть которого занимает жилой комплекс «Арсенал». Из-за конфликта между мэрией и девелопером «Сатурн-Р», о котором ранее рассказывало URA.RU, в огромном ЖК зимой никто не чистит дороги от снега, а люди самостоятельно берутся за лопаты. После недавнего обильного снегопада проблема усугубилась.
«Основная часть межквартальных проездов в „Арсенале“ завалена грязными сугробами, а пешеходные тротуары — снежной кашей. Машины парковать из большого количества снега почти негде», — рассказал корреспондент URA.RU, который попробовал прогуляться по микрорайону и оценил масштаб проблемы с уборкой снега.
Ранее корреспонденты агентства посмотрели, как справляются с последствиями снегопада в центре Перми, а также увидели, как дела с уборкой снега обстоят в Свердловском, Мотовилихинском и Кировском районах города. Если на вашей улице есть проблемы с очисткой дорог и тротуаров от наледи и снежной каши, расскажите нам об этом. Пишите в комментариях и присылайте фотографии на электронную почту perm@ura.ru
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