«Боюсь конфликта»: студенты РГППУ переживают за будущее после присоединения к УрГПУ

Студенты ликвидированного РГППУ негодуют из-за присоединения к УрГПУ

30 января 2025 в 19:39 Размер текста - 17 +

Часть опрошенных студентов обеспокоились объединением вузов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) разделились во мнении по поводу объединения вузов. Часть из них считает, что это пойдет на пользу, а некоторые остаются в недоумении. Мнением с URA.RU поделились несколько ребят. «Меньше университетов — проще. Возможно, лучше финансирование будет. Реорганизация — это всегда хорошо», — сказала студентка института гуманитарного и социально-экономического образования РГППУ Анна Лобова, отметив, что у нее нет беспокойства из-за объединения вузов. По словам студентки выпускного курса этого же института Анастасии, многие ее одногруппники переживают из-за присоединения к УрГПУ. «Моя специальность предполагает трудоустройство как педагогом в колледже, так и работу в правоохранительных органах. После присоединения я, видимо, остаюсь учителем школы — совсем другой статус», — рассказала девушка. По словам одного из студентов, объединение даст абитуриентам больше выбора Фото: Александр Мамаев © URA.RU При этом один из студентов считает, что благодаря объедению у абитуриентов будет больше выбора. «Будет немного проще с выбором профессии для абитуриентов, так как сейчас очень мало людей выбирают направление педагогики. Может, откроют новые специальности. Как говорится, все течет и все меняется», — сказал студент РГППУ Матвей [имя изменено]. Студенты беспокоятся и за судьбу преподавателей. «Некоторых кафедр даже и близко нет в УрГПУ, и боюсь, как бы они совсем не пропали после соединения вузов. Скорее всего будет большое число сокращений. Не хотелось бы, чтобы педагоги и профессора теряли работу», — переживает студентка Екатерина [имя изменено]. Людмила [имя изменено] из института математики, физики, информатики и технологий УрГПУ тоже считает, что объединение пойдет на пользу, однако ее беспокоит стоимость обучения. «Мне кажется, это усилит университет. Возможно, такие изменения повлекут за собой обновления в плане ремонта или устройства — и это хорошо. Переживаю, наверное, только из-за денежного вопроса — сейчас я учусь платно, и боюсь, что сумма будет повышена», — поделилась второкурсница. Мария Оксенюк из института специального образования УрГПУ считает, что в вузе может появиться конфликт. «Вряд ли объединение на что-то повлияет. Скорее всего студенты РГППУ продолжат учиться в своем корпусе, а мы — в своем. Единственное беспокоит, что студенты и сотрудники РГППУ, судя по записям в СМИ, выступают категорически против объединения. Я боюсь, что это может спровоцировать конфликт», — поделилась она. Юридически РГППУ должны присоединить к УрГПУ в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из обучающихся озадачился и статусом нового вуза: «Я очень огорчен, что наш вуз [РГППУ] присоединяют к УрГПУ из-за статуса университетов: российский или уральский. Как будто первый вариант лучше. Если честно, я не удивлен, что именно так произошло — в нашем университете ректора нет, только и.о, которых обвиняют в чем-то. Сейчас новый и.о, а проблемы старые, и их никто не решает. Надеемся, это правильное решение министерства [просвещения]», — говорит Дмитрий М. из института психолого-педагогического образования. При этом он считает, что в плане учебного процесса ничего не изменится, так как преподавательский состав останется прежним.



Преподаватели же РГППУ считают, что статус вуза из-за присоединения может понизиться. Некоторые переживают за сохранение образовательных программ и профобучение. При этом, по их словам, сейчас никаких изменений в работе нет. Сотрудники УрГПУ, в свою очередь, положительно относятся к объединению.

РГППУ упразднили как самостоятельный вуз 20 декабря 2024-го. Юридически его должны присоединить к УрГПУ в апреле. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, выпускники ликвидированного вуза начнут получать дипломы объединенного — УрГПУ. Его глава уже пообещал ремонтировать общежития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) разделились во мнении по поводу объединения вузов. Часть из них считает, что это пойдет на пользу, а некоторые остаются в недоумении. Мнением с URA.RU поделились несколько ребят. «Меньше университетов — проще. Возможно, лучше финансирование будет. Реорганизация — это всегда хорошо», — сказала студентка института гуманитарного и социально-экономического образования РГППУ Анна Лобова, отметив, что у нее нет беспокойства из-за объединения вузов. По словам студентки выпускного курса этого же института Анастасии, многие ее одногруппники переживают из-за присоединения к УрГПУ. «Моя специальность предполагает трудоустройство как педагогом в колледже, так и работу в правоохранительных органах. После присоединения я, видимо, остаюсь учителем школы — совсем другой статус», — рассказала девушка. При этом один из студентов считает, что благодаря объедению у абитуриентов будет больше выбора. «Будет немного проще с выбором профессии для абитуриентов, так как сейчас очень мало людей выбирают направление педагогики. Может, откроют новые специальности. Как говорится, все течет и все меняется», — сказал студент РГППУ Матвей [имя изменено]. Студенты беспокоятся и за судьбу преподавателей. «Некоторых кафедр даже и близко нет в УрГПУ, и боюсь, как бы они совсем не пропали после соединения вузов. Скорее всего будет большое число сокращений. Не хотелось бы, чтобы педагоги и профессора теряли работу», — переживает студентка Екатерина [имя изменено]. Людмила [имя изменено] из института математики, физики, информатики и технологий УрГПУ тоже считает, что объединение пойдет на пользу, однако ее беспокоит стоимость обучения. «Мне кажется, это усилит университет. Возможно, такие изменения повлекут за собой обновления в плане ремонта или устройства — и это хорошо. Переживаю, наверное, только из-за денежного вопроса — сейчас я учусь платно, и боюсь, что сумма будет повышена», — поделилась второкурсница. Мария Оксенюк из института специального образования УрГПУ считает, что в вузе может появиться конфликт. «Вряд ли объединение на что-то повлияет. Скорее всего студенты РГППУ продолжат учиться в своем корпусе, а мы — в своем. Единственное беспокоит, что студенты и сотрудники РГППУ, судя по записям в СМИ, выступают категорически против объединения. Я боюсь, что это может спровоцировать конфликт», — поделилась она. Один из обучающихся озадачился и статусом нового вуза: «Я очень огорчен, что наш вуз [РГППУ] присоединяют к УрГПУ из-за статуса университетов: российский или уральский. Как будто первый вариант лучше. Если честно, я не удивлен, что именно так произошло — в нашем университете ректора нет, только и.о, которых обвиняют в чем-то. Сейчас новый и.о, а проблемы старые, и их никто не решает. Надеемся, это правильное решение министерства [просвещения]», — говорит Дмитрий М. из института психолого-педагогического образования. При этом он считает, что в плане учебного процесса ничего не изменится, так как преподавательский состав останется прежним. Преподаватели же РГППУ считают, что статус вуза из-за присоединения может понизиться. Некоторые переживают за сохранение образовательных программ и профобучение. При этом, по их словам, сейчас никаких изменений в работе нет. Сотрудники УрГПУ, в свою очередь, положительно относятся к объединению. РГППУ упразднили как самостоятельный вуз 20 декабря 2024-го. Юридически его должны присоединить к УрГПУ в апреле. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, выпускники ликвидированного вуза начнут получать дипломы объединенного — УрГПУ. Его глава уже пообещал ремонтировать общежития.