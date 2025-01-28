«Статус понизится»: преподаватели двух уральских вузов высказались об объединении

Преподаватели РГППУ возмутились из-за присоединения к УрГПУ

28 января 2025 в 18:55 Размер текста - 17 +

Преподаватели РГППУ обеспокоены неизвестностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге преподаватели Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) возмущены присоединением вуза к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ). При этом сотрудники второго университета считают, что негативных изменений не будет. Мнением с URA.RU поделились несколько преподавателей на условиях анонимности. РГППУ ликвидировали как самостоятельный вуз еще 20 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Считаю, что права студентов ущемятся, а статус вуза понизится. Есть ребята, которые рассматривают возможность перевода в другие вузы. <…> Во многих областях: как в науке, так и в образовании статус РГППУ как подразделения непонятен», — сказал один из преподавателей. Сейчас проходит сессия, во время которой студенты также задают вопросы о судьбе родного вуза и о том, кем они будут после выпуска. По словам сотрудника, особенно обеспокоены магистранты, обучающиеся на непедагогических направлениях: «Насколько будет котироваться наш диплом? Специалист по семейному консультированию — выпускник педвуза — насколько это будет востребовано для клиентов?», — передает представитель университета слова студентов. «Я боюсь за сохранение программ профобучения и научной школы. Пока ничего у нас не изменилось, все по-прежнему», — сказала уже другая собеседница, преподаватель института инженерно-педагогического образования Ангелина [имена всех собеседников изменены]. При этом в вузе, к которому присоединяют РГППУ — в УрГПУ — преподаватели положительно относятся к объединению. «Отношусь хорошо. Мы, как внутренние кадры, узнали о том, что предстоит объединение, уже давно. У нас все как обычно. Над нами стоит администрация, думаю, что они уже все просчитали давно. Я доверяю своему руководству», — сказала доцент института психологии и педагогики детства УрГПУ Татьяна. «Отношусь положительно», — кратко прокомментировала доцент Мария из этого же института. Преподаватели УрГПУ положительно относятся к присоединению РГППУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU РГППУ упразднили как самостоятельный вуз 20 декабря 2024-го. Юридически его должны присоединить к УрГПУ в апреле. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, выпускники ликвидированного вуза начнут получать дипломы объединенного — УрГПУ. При этом условия труда у руководства изменятся. «Они будут более напряженные. Ректор и проректоры останутся на своей зарплате, работая уже на два вуза», — заявлял Биктуганов. Также ранее он говорил, что хотел бы вернуться к системе отработки учебы по распределению. Часть опрошенных URA.RU студентов поддерживают идею, а некоторые опасаются, что во время обучения можно охладеть к выбранной профессии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге преподаватели Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) возмущены присоединением вуза к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ). При этом сотрудники второго университета считают, что негативных изменений не будет. Мнением с URA.RU поделились несколько преподавателей на условиях анонимности. «Считаю, что права студентов ущемятся, а статус вуза понизится. Есть ребята, которые рассматривают возможность перевода в другие вузы. <…> Во многих областях: как в науке, так и в образовании статус РГППУ как подразделения непонятен», — сказал один из преподавателей. Сейчас проходит сессия, во время которой студенты также задают вопросы о судьбе родного вуза и о том, кем они будут после выпуска. По словам сотрудника, особенно обеспокоены магистранты, обучающиеся на непедагогических направлениях: «Насколько будет котироваться наш диплом? Специалист по семейному консультированию — выпускник педвуза — насколько это будет востребовано для клиентов?», — передает представитель университета слова студентов. «Я боюсь за сохранение программ профобучения и научной школы. Пока ничего у нас не изменилось, все по-прежнему», — сказала уже другая собеседница, преподаватель института инженерно-педагогического образования Ангелина [имена всех собеседников изменены]. При этом в вузе, к которому присоединяют РГППУ — в УрГПУ — преподаватели положительно относятся к объединению. «Отношусь хорошо. Мы, как внутренние кадры, узнали о том, что предстоит объединение, уже давно. У нас все как обычно. Над нами стоит администрация, думаю, что они уже все просчитали давно. Я доверяю своему руководству», — сказала доцент института психологии и педагогики детства УрГПУ Татьяна. «Отношусь положительно», — кратко прокомментировала доцент Мария из этого же института. РГППУ упразднили как самостоятельный вуз 20 декабря 2024-го. Юридически его должны присоединить к УрГПУ в апреле. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, выпускники ликвидированного вуза начнут получать дипломы объединенного — УрГПУ. При этом условия труда у руководства изменятся. «Они будут более напряженные. Ректор и проректоры останутся на своей зарплате, работая уже на два вуза», — заявлял Биктуганов. Также ранее он говорил, что хотел бы вернуться к системе отработки учебы по распределению. Часть опрошенных URA.RU студентов поддерживают идею, а некоторые опасаются, что во время обучения можно охладеть к выбранной профессии.