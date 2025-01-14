«Контроль будет жесткий»: в Екатеринбурге начнут ремонтировать «убитые» общежития главного педвуза

В Екатеринбурге планируют начать ремонт общежитий УрГПУ

Руководство УрГПУ пообещало заняться реконструкцией общежитий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге планируют начать ремонтировать здания общежитий Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. ректора Юрий Биктуганов.

«Действительно ситуация непростая. <…> Мы заявились сегодня на капитальный ремонт общежитий. Заявка находится на рассмотрении. Я уверен, что решение будет положительным. При выделении федеральных средств мы поочередно будем ремонтировать общежития. Эта работа будет очень жестко контролироваться со стороны учредителя. Потому что каждый рубль должен быть вложен в создание условий безопасного пребывания наших студентов», — сказал Биктуганов на пресс-конференции «Интерфакс».

По его словам, в Российском государственном профессионально-педагогическом университет (РГППУ), который присоединяют к УрГПУ, руководство также занимается этим вопросом. «Пока объединение не произошло, я по этическим причинам не вмешиваюсь. Там есть и. о. ректора. Знаю, она тоже занимается вопросами создания условий для студентов», — добавил Биктуганов.

Перед началом учебного года студенты УрГПУ пожаловались на ужасные условия в общежитии. Тогда в соцсетях они писали, что в этом университете, как и в других, часто для комфортной жизни в общежитии приходится своими силами делать ремонт. Одна из бывших студенток педвуза отметила, что вопрос состояния условий проживания обсуждается уже давно.