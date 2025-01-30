Пермяки назвали районы, где хуже всего убирают снег. Инфографика

Хуже всего снег убирают в двух районах Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки проголосовали, где хуже всего обстоят дела со снегом
Пермяки проголосовали, где хуже всего обстоят дела со снегом Фото:

Жители Перми сошлись во мнении, что хуже всего обстоят дела с уборкой снега в Мотовилихинском и Свердловском районах. Голосование проходило в telegram-канале «Большая Пермь», результаты опубликованы там же.

«Лидерами среди районов с плохой уборкой по мнению пермяков стали Мотовилихинский и Свердловский. Всего в опросе приняло участие 753 человека», — говорится в результатах опросах.

Лучше всего с уборкой, по мнению подписчиков «Большой Перми» обстоят дела в Кировском районе. На вывоз снега там пожаловались всего 9% опрошенных.

Ранее URA.RU прогулялось по улицам Свердловского, Мотовилихинского и Кировского районов. Практически везде корреспонденты агентства нашли горы снега и кучи грязи. Тем не менее, найдены и единицы мест в городе, где можно прогуляться без ущерба для обуви и одежды.

В опросе приняли участие более 700 человек
В опросе приняли участие более 700 человек
Фото:

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Жители Перми сошлись во мнении, что хуже всего обстоят дела с уборкой снега в Мотовилихинском и Свердловском районах. Голосование проходило в telegram-канале «Большая Пермь», результаты опубликованы там же. «Лидерами среди районов с плохой уборкой по мнению пермяков стали Мотовилихинский и Свердловский. Всего в опросе приняло участие 753 человека», — говорится в результатах опросах. Лучше всего с уборкой, по мнению подписчиков «Большой Перми» обстоят дела в Кировском районе. На вывоз снега там пожаловались всего 9% опрошенных. Ранее URA.RU прогулялось по улицам Свердловского, Мотовилихинского и Кировского районов. Практически везде корреспонденты агентства нашли горы снега и кучи грязи. Тем не менее, найдены и единицы мест в городе, где можно прогуляться без ущерба для обуви и одежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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