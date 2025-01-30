На Ямал идут сильные морозы, а чиновников подозревают в накрутке голосов: события дня

Объединение Приуралья и Лабытнанги поддержали жители зарубежья в голосовании
© Служба новостей «URA.RU»
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В ночь с 30 на 31 января на Ямале ожидаются морозы до -30 градусов
В ночь с 30 на 31 января на Ямале ожидаются морозы до -30 градусов Фото:

На Ямале в ночь с 30 на 31 января ожидаются морозы до -30 градусов. Активист из Приуральского района запустил голосование за объединение муниципалитетов, которое поддержало большое количество иностранцев. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО в Салехарде. Об этих и других событиях 30 января — читайте на URA.RU.

  • В ЯНАО ночью 31 января ожидаются морозы до -30 градусов. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.
  • Активист из Приуральского района запустил голосование за слияние муниципалитетов — Приуралья и Лабытанги. Из 1,6 тысячи одобряющих, большинство оказались жители других стран. Среди них Египет, Алжир и Малайзия. В накрутке голосов стали подозревать чиновников.
  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО, которые приехали в отпуск в Салехард. Он поручил мэру города Алексею Титовскому помочь семье бойца, чей дом недавно сгорел. Также глава региона сообщил, что на Ямале появятся муралы, которые увековечат подвиги героев СВО.
  • Заместитель главы МЧС России Роман Курынин приехал в Новый Уренгой на закрытие Арктических учений. В газовой столице он открыл первый кадетский класс по профилю МЧС.
  • В Лабытнанги в жилом доме по улице Таежная в ночь на 30 января произошел пожар. Местные власти пообещали оказать адресную помощь погорельцам.
  • В стационаре Лабытнангской горбольницы замерзают пациенты. При осмотре здания выяснилось, что окна в палатах были плохо закрыты. Сотрудники больницы продолжают отрабатывать жалобы и проверять помещения.
  • При уборке снега в Надыме подрядчики сломали деревья, которые высаживали в весенне-летний период 2024-2023 годов. Мэрия взяла вопрос на контроль, подрядчика могут обязать посадить новые деревья.

Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.

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На Ямале в ночь с 30 на 31 января ожидаются морозы до -30 градусов. Активист из Приуральского района запустил голосование за объединение муниципалитетов, которое поддержало большое количество иностранцев. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО в Салехарде. Об этих и других событиях 30 января — читайте на URA.RU. Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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