Мэр Орлов: каток на площади 1905 года в Екатеринбурге станет традиционным

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, станет традиционным. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на награждении победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург», передает корреспондент агентства.
«То, что каток на площади 1905 года будет традиционным — не вызывает никаких сомнений», — сказал Орлов. О планах заливать каток напротив здания администрации уже говорил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, сославшись на разговор с шефом.
Организаторы площадки в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Такое изменение считают необходимым, чтобы домики с едой работали не только на лед, но и просто для прохожих.
Площадь 1905 года впервые залили катком 21 декабря. Средняя посещаемость локации составляет порядка трех тысяч человек в день, а всего на ней побывали более 55 тысяч посетителей. Ее работу продлили до 9 марта благодаря большому спросу горожан и туристов.
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