Мэр Орлов: каток на площади 1905 года в Екатеринбурге станет традиционным

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Открытие катка на Площади 1905 года. Екатеринбург, каток, площадь 1905 года, лед
В этом году каток проработает до 9 марта Фото:

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, станет традиционным. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на награждении победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург», передает корреспондент агентства.

«То, что каток на площади 1905 года будет традиционным — не вызывает никаких сомнений», — сказал Орлов. О планах заливать каток напротив здания администрации уже говорил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, сославшись на разговор с шефом.

Организаторы площадки в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Такое изменение считают необходимым, чтобы домики с едой работали не только на лед, но и просто для прохожих.

Площадь 1905 года впервые залили катком 21 декабря. Средняя посещаемость локации составляет порядка трех тысяч человек в день, а всего на ней побывали более 55 тысяч посетителей. Ее работу продлили до 9 марта благодаря большому спросу горожан и туристов.

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Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, станет традиционным. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на награждении победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург», передает корреспондент агентства. «То, что каток на площади 1905 года будет традиционным — не вызывает никаких сомнений», — сказал Орлов. О планах заливать каток напротив здания администрации уже говорил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, сославшись на разговор с шефом. Организаторы площадки в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Такое изменение считают необходимым, чтобы домики с едой работали не только на лед, но и просто для прохожих. Площадь 1905 года впервые залили катком 21 декабря. Средняя посещаемость локации составляет порядка трех тысяч человек в день, а всего на ней побывали более 55 тысяч посетителей. Ее работу продлили до 9 марта благодаря большому спросу горожан и туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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