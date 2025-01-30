Мэр Орлов: каток на площади 1905 года в Екатеринбурге станет традиционным

30 января 2025 в 20:51 Размер текста - 17 +

В этом году каток проработает до 9 марта Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, станет традиционным. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на награждении победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург», передает корреспондент агентства. «То, что каток на площади 1905 года будет традиционным — не вызывает никаких сомнений», — сказал Орлов. О планах заливать каток напротив здания администрации уже говорил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, сославшись на разговор с шефом. Организаторы площадки в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Такое изменение считают необходимым, чтобы домики с едой работали не только на лед, но и просто для прохожих. Площадь 1905 года впервые залили катком 21 декабря. Средняя посещаемость локации составляет порядка трех тысяч человек в день, а всего на ней побывали более 55 тысяч посетителей. Ее работу продлили до 9 марта благодаря большому спросу горожан и туристов. Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, станет традиционным. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на награждении победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург», передает корреспондент агентства. «То, что каток на площади 1905 года будет традиционным — не вызывает никаких сомнений», — сказал Орлов. О планах заливать каток напротив здания администрации уже говорил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, сославшись на разговор с шефом. Организаторы площадки в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Такое изменение считают необходимым, чтобы домики с едой работали не только на лед, но и просто для прохожих. Площадь 1905 года впервые залили катком 21 декабря. Средняя посещаемость локации составляет порядка трех тысяч человек в день, а всего на ней побывали более 55 тысяч посетителей. Ее работу продлили до 9 марта благодаря большому спросу горожан и туристов.