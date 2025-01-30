30 января 2025

Соцфонд рассказал, кому проиндексируют выплаты в России

Социальные выплаты будут проиндексированы на 9,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Февральскую пенсию пожилые люди получат с учетом доплаты за январь
Февральскую пенсию пожилые люди получат с учетом доплаты за январь Фото:

С 1 февраля в России увеличат ряд ежемесячных выплат, включая страховые пенсии. Доплату пенсионеры получат и за январь.

«Индексация произведена. В феврале 39 млн пенсионеров получат увеличенную 9,5% пенсию. Причем, вместе с этой суммой они получат доплату за январь», — цитирует «Российская газета» главу Соцфонда Сергея Чиркова.

Уточняется, что выплаты будут приходить в обычные сроки — с 3 по 25 февраля. Также с 1 февраля проиндексируют другие ежемесячные выплаты на размер инфляции — 9,5%. Это касается более 15 млн льготников, таких как инвалиды, ветераны боевых действий и чернобыльцы.

Материнский капитал вырастет на аналогичный процент: на первого ребенка он составит 690,3 тыс рублей, на второго — 912,2 тыс рублей. Кроме того, увеличатся пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка и выплаты по беременности и родам.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в 2025 году размер страховых пенсий по старости в России, после проведения индексации, возрастет более чем на две тысячи рублей. Также будут проиндексировано свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Индексация коснется выплат семьям с детьми, ежемесячных денежных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда.

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С 1 февраля в России увеличат ряд ежемесячных выплат, включая страховые пенсии. Доплату пенсионеры получат и за январь. «Индексация произведена. В феврале 39 млн пенсионеров получат увеличенную 9,5% пенсию. Причем, вместе с этой суммой они получат доплату за январь», — цитирует «Российская газета» главу Соцфонда Сергея Чиркова. Уточняется, что выплаты будут приходить в обычные сроки — с 3 по 25 февраля. Также с 1 февраля проиндексируют другие ежемесячные выплаты на размер инфляции — 9,5%. Это касается более 15 млн льготников, таких как инвалиды, ветераны боевых действий и чернобыльцы. Материнский капитал вырастет на аналогичный процент: на первого ребенка он составит 690,3 тыс рублей, на второго — 912,2 тыс рублей. Кроме того, увеличатся пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка и выплаты по беременности и родам. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в 2025 году размер страховых пенсий по старости в России, после проведения индексации, возрастет более чем на две тысячи рублей. Также будут проиндексировано свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Индексация коснется выплат семьям с детьми, ежемесячных денежных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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