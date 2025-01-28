Россиянам рассказали об увеличении пенсий в 2025 году

Страховые пенсии по старости в 2025 году увеличатся почти на две тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер страховых пенсий по старости в 2025 году возрастет, заявил доцент Балынин
Размер страховых пенсий по старости в 2025 году возрастет, заявил доцент Балынин Фото:

В 2025 году размер страховых пенсий по старости в России, после проведения индексации, возрастет более чем на две тысячи рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С учетом плановой на 7,3% (была проведена с начала 2025 года — ред URA.RU) индексации пенсий и на 2,2% дополнительной индексации размеры страховых пенсий по старости вырастут в среднем более чем на две тысячи рублей», — заявил Балынин в беседе с aif.ru. По словам эксперта, после проведения индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит около 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о возможном доиндексировании пенсий в феврале 2025 года. По словам депутата Светланы Бессараб, процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Показатель составит 2,22%

Также будут проиндексировано свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Индексация коснется выплат семьям с детьми, ежемесячных денежных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда, передает РАПСИ.

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В 2025 году размер страховых пенсий по старости в России, после проведения индексации, возрастет более чем на две тысячи рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «С учетом плановой на 7,3% (была проведена с начала 2025 года — ред URA.RU) индексации пенсий и на 2,2% дополнительной индексации размеры страховых пенсий по старости вырастут в среднем более чем на две тысячи рублей», — заявил Балынин в беседе с aif.ru. По словам эксперта, после проведения индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит около 25 тысяч рублей. Ранее сообщалось о возможном доиндексировании пенсий в феврале 2025 года. По словам депутата Светланы Бессараб, процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Показатель составит 2,22%.  Также будут проиндексировано свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Индексация коснется выплат семьям с детьми, ежемесячных денежных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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