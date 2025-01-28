Россиянам рассказали об увеличении пенсий в 2025 году

В 2025 году размер страховых пенсий по старости в России, после проведения индексации, возрастет более чем на две тысячи рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«С учетом плановой на 7,3% (была проведена с начала 2025 года — ред URA.RU) индексации пенсий и на 2,2% дополнительной индексации размеры страховых пенсий по старости вырастут в среднем более чем на две тысячи рублей», — заявил Балынин в беседе с aif.ru. По словам эксперта, после проведения индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит около 25 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о возможном доиндексировании пенсий в феврале 2025 года. По словам депутата Светланы Бессараб, процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Показатель составит 2,22%.
Также будут проиндексировано свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Индексация коснется выплат семьям с детьми, ежемесячных денежных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда, передает РАПСИ.
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