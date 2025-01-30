Кто такая Ханде Эрчел и почему она заинтересовалась Юрой Борисовым

Турецкая актриса Ханде Эрчел, обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020», сообщила, что хочет познакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Недавно тот стал номинантом премии «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.
Биография
Ханде Эрчел — турецкая актриса и фотомодель. Она окончила факультет традиционного турецкого искусства в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. В 2012 году Эрчел заняла второе место на конкурсе красоты «Miss Civilization of the World» в Баку.
Ее дебют в кино и на телевидении состоялся в 2013 году, когда она снялась в ремейке сериала «Королек — птичка певчая». С 2023 по 2024 год Эрчел исполняла роль Лейлы Гедиз в телесериале «Совершенно другой». В 2016 году она стала лицом престижной косметической марки L'Oreal Paris.
Где снималась
Ханде обрела популярность после выхода сериала «Дочери Гюнеш» в 2015 году, где она исполнила роль Селин, одной из дочерей главной героини. Мировую известность ей принесла роль Эды Йылдыз в мелодраме «Постучись в мою дверь» (2020–2021). Кроме того, Ханде снималась в таких сериалах, как «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Кольцо», «Азизе» и других.
Кто назвал ее самой красивой
Ханде Эрчел была признана самой красивой женщиной мира в 2020 году по версии списка Top Beauty World 2020. В этом же списке на 64-м месте оказалась Кристен Стюарт.
Ранее URA.RU сообщало, что турецкая актриса Ханде Эрчел, признанная «Самой красивой женщиной мира 2020», выразила желание ознакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Недавно Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Ранее он уже получал номинации на другие зарубежные премии.
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