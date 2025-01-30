30 января 2025

Кто такая Ханде Эрчел и почему она заинтересовалась Юрой Борисовым

Самая красивая актриса мира заинтересовалась Юрой Борисовым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хенде Эрчел восхитилась российским актером
Хенде Эрчел восхитилась российским актером Фото:

Турецкая актриса Ханде Эрчел, обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020», сообщила, что хочет познакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Недавно тот стал номинантом премии «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. 

Биография

Ханде Эрчел — турецкая актриса и фотомодель
Ханде Эрчел — турецкая актриса и фотомодель
Фото:

Ханде Эрчел — турецкая актриса и фотомодель. Она окончила факультет традиционного турецкого искусства в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. В 2012 году Эрчел заняла второе место на конкурсе красоты «Miss Civilization of the World» в Баку.

Ее дебют в кино и на телевидении состоялся в 2013 году, когда она снялась в ремейке сериала «Королек — птичка певчая». С 2023 по 2024 год Эрчел исполняла роль Лейлы Гедиз в телесериале «Совершенно другой». В 2016 году она стала лицом престижной косметической марки L'Oreal Paris.

Где снималась

Ханде обрела популярность после выхода сериала «Дочери Гюнеш» в 2015 году, где она исполнила роль Селин, одной из дочерей главной героини. Мировую известность ей принесла роль Эды Йылдыз в мелодраме «Постучись в мою дверь» (2020–2021). Кроме того, Ханде снималась в таких сериалах, как «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Кольцо», «Азизе» и других.

Кто назвал ее самой красивой

Ханде Эрчел была признана самой красивой женщиной мира в 2020 году по версии списка Top Beauty World 2020. В этом же списке на 64-м месте оказалась Кристен Стюарт.

Ранее URA.RU сообщало, что турецкая актриса Ханде Эрчел, признанная «Самой красивой женщиной мира 2020», выразила желание ознакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Недавно Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Ранее он уже получал номинации на другие зарубежные премии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкая актриса Ханде Эрчел, обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020», сообщила, что хочет познакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Недавно тот стал номинантом премии «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.  Биография Ханде Эрчел — турецкая актриса и фотомодель. Она окончила факультет традиционного турецкого искусства в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. В 2012 году Эрчел заняла второе место на конкурсе красоты «Miss Civilization of the World» в Баку. Ее дебют в кино и на телевидении состоялся в 2013 году, когда она снялась в ремейке сериала «Королек — птичка певчая». С 2023 по 2024 год Эрчел исполняла роль Лейлы Гедиз в телесериале «Совершенно другой». В 2016 году она стала лицом престижной косметической марки L'Oreal Paris. Где снималась Ханде обрела популярность после выхода сериала «Дочери Гюнеш» в 2015 году, где она исполнила роль Селин, одной из дочерей главной героини. Мировую известность ей принесла роль Эды Йылдыз в мелодраме «Постучись в мою дверь» (2020–2021). Кроме того, Ханде снималась в таких сериалах, как «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Кольцо», «Азизе» и других. Кто назвал ее самой красивой Ханде Эрчел была признана самой красивой женщиной мира в 2020 году по версии списка Top Beauty World 2020. В этом же списке на 64-м месте оказалась Кристен Стюарт. Ранее URA.RU сообщало, что турецкая актриса Ханде Эрчел, признанная «Самой красивой женщиной мира 2020», выразила желание ознакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Недавно Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Ранее он уже получал номинации на другие зарубежные премии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...