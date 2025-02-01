Песков: разговора Путина и Трампа еще не было

Контакта между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не происходило. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли у лидеров разговор. Речь идет о контактах по поводу крушения самолета в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не общался с Путиным по поводу крушения самолета в Вашингтоне, намекнул что провел с ним беседу по другой теме. К такому выводу пришли журналисты, исходя из заявления президента Штатов.
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