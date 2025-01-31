Россиянам рассказали, сколько они будут отдыхать в феврале

Юрист Владимирова: дополнительный выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая
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В феврале россияне будут отдыхать в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля
В феврале россияне будут отдыхать в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля Фото:

День защитника Отечества в этом году приходится на воскресенье, но россияне не получат трехдневные выходные, так как дополнительный выходной день, посвященный этому празднику, перенесен не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая. Об этом рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. 

«На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — рассказала РИА Новости Владимирова. Она пояснила, что это решение было принято правительством и закреплено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год». Таким образом, выходной день с воскресенья, 23 февраля, был перенесен на четверг, 8 мая.

В феврале россияне будут отдыхать в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. В первые две недели мая будет по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Перенос выходного дня с 23 февраля на 8 мая связан с оптимизацией графика отдыха и увеличением продолжительности майских праздников. Аналогичная мера была принята и в отношении Международного женского дня, когда дополнительный выходной за 8 марта, выпавший на субботу, перенесли на 13 июня, чтобы создать длинные выходные в начале лета.

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День защитника Отечества в этом году приходится на воскресенье, но россияне не получат трехдневные выходные, так как дополнительный выходной день, посвященный этому празднику, перенесен не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая. Об этом рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.  «На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — рассказала РИА Новости Владимирова. Она пояснила, что это решение было принято правительством и закреплено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год». Таким образом, выходной день с воскресенья, 23 февраля, был перенесен на четверг, 8 мая. В феврале россияне будут отдыхать в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. В первые две недели мая будет по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Перенос выходного дня с 23 февраля на 8 мая связан с оптимизацией графика отдыха и увеличением продолжительности майских праздников. Аналогичная мера была принята и в отношении Международного женского дня, когда дополнительный выходной за 8 марта, выпавший на субботу, перенесли на 13 июня, чтобы создать длинные выходные в начале лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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