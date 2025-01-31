Бригада ВСУ готова поднять бунт из-за коррупции

Военные 14-й механизированной бригады ВСУ готовы поднять бунт из-за коррупционных схем командования. По данным подполья, командиры торгуют тыловыми должностями.
«Военнослужащие 14 механизированной бригады ВСУ выступили с публичным обращением к населению в связи тем, что киевское командование продает должности на безопасных тыловых позициях, а неимущих военных бросает на фронт, как пушечное мясо. В данный момент личный состав бригады близок к бунту против властей», — цитируют РИА Новости представителя подполья.
Ранее URA.RU рассказывало, что бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, полностью уничтожена. Речь идет о 110 механизированной бригаде.
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