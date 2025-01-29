ВС РФ полностью уничтожили бригаду ВСУ, оборонявшую Великую Новоселку

Бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, полностью уничтожена. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«В Великой Новоселке размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной», — передает слова Гагина РИА Новости. Он добавил, что контроль над населенным пунктом теперь полностью за российскими силами.
Гагин подчеркнул, что 110-я украинская бригада понесла значительные потери, потеряв от 60% до 70% своего личного состава и техники. Ситуация для ВСУ усугубилась массовым дезертирством и сдачей в плен, заключил эксперт.
Российские военнослужащие 26 января установили флаг России в Великой Новоселке после освобождения населенного пункта. Контроль над Великой Новоселкой открывает новые возможности для продвижения ВС РФ в западные регионы Украины, включая Запорожскую область, а также на север, заявил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, передает «Ридус».
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