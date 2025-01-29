ВС РФ полностью уничтожили бригаду ВСУ, оборонявшую Великую Новоселку

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В рядах украинской бригады было зафиксировано массовое дезертирство, заявил Гагин
В рядах украинской бригады было зафиксировано массовое дезертирство, заявил Гагин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, полностью уничтожена. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

«В Великой Новоселке размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной», — передает слова Гагина РИА Новости. Он добавил, что контроль над населенным пунктом теперь полностью за российскими силами.

Гагин подчеркнул, что 110-я украинская бригада понесла значительные потери, потеряв от 60% до 70% своего личного состава и техники. Ситуация для ВСУ усугубилась массовым дезертирством и сдачей в плен, заключил эксперт.

Российские военнослужащие 26 января установили флаг России в Великой Новоселке после освобождения населенного пункта. Контроль над Великой Новоселкой открывает новые возможности для продвижения ВС РФ в западные регионы Украины, включая Запорожскую область, а также на север, заявил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, передает «Ридус».

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Бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, полностью уничтожена. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин. «В Великой Новоселке размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной», — передает слова Гагина РИА Новости. Он добавил, что контроль над населенным пунктом теперь полностью за российскими силами. Гагин подчеркнул, что 110-я украинская бригада понесла значительные потери, потеряв от 60% до 70% своего личного состава и техники. Ситуация для ВСУ усугубилась массовым дезертирством и сдачей в плен, заключил эксперт. Российские военнослужащие 26 января установили флаг России в Великой Новоселке после освобождения населенного пункта. Контроль над Великой Новоселкой открывает новые возможности для продвижения ВС РФ в западные регионы Украины, включая Запорожскую область, а также на север, заявил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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