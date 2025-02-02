Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) встретилась с рэпером Sqwoz Bab (Марат Мингазов) на виноградниках в Кейптауне (ЮАР). Они вместе прокатились на лошадях.
«Маратик, помаши ручкой. Вот так мы встретились в Кейптауне и поехали на лошадях», — говорит Кока на опубликованном видео в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Артистка попробовала местный виноград, и он ей показался по-хорошему сладким. Кроме этого звезды заехали на лошадях в лимонный сад.
Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф». За последний месяц у него более двух миллионов слушателей на «Яндекс Музыке».
Клава Кока проводит отпуск в Африке со второй половины января. Кейптаун для нее стал третьей остановкой после острова Маврикий и сафари в джунглях. В столице ЮАР певица успела забраться на вершины скал 12 апостолов, полетать на вертолете, арендовать спорткар Porsche и увидеть пингвинов. Кока поселилась в поместье, которому больше 300 лет.
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