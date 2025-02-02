02 февраля 2025

Клава Кока встретилась с популярным рэпером на виноградниках в Африке. Видео

Клава Кока и Sqwoz Bab покатались на лошадях в Кейптауне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клава Кока проводит отпуск в Африке
Клава Кока проводит отпуск в Африке Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) встретилась с рэпером Sqwoz Bab (Марат Мингазов) на виноградниках в Кейптауне (ЮАР). Они вместе прокатились на лошадях.

«Маратик, помаши ручкой. Вот так мы встретились в Кейптауне и поехали на лошадях», — говорит Кока на опубликованном видео в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Артистка попробовала местный виноград, и он ей показался по-хорошему сладким. Кроме этого звезды заехали на лошадях в лимонный сад.

Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф». За последний месяц у него более двух миллионов слушателей на «Яндекс Музыке».

Клава Кока проводит отпуск в Африке со второй половины января. Кейптаун для нее стал третьей остановкой после острова Маврикий и сафари в джунглях. В столице ЮАР певица успела забраться на вершины скал 12 апостолов, полетать на вертолете, арендовать спорткар Porsche и увидеть пингвинов. Кока поселилась в поместье, которому больше 300 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) встретилась с рэпером Sqwoz Bab (Марат Мингазов) на виноградниках в Кейптауне (ЮАР). Они вместе прокатились на лошадях. «Маратик, помаши ручкой. Вот так мы встретились в Кейптауне и поехали на лошадях», — говорит Кока на опубликованном видео в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Артистка попробовала местный виноград, и он ей показался по-хорошему сладким. Кроме этого звезды заехали на лошадях в лимонный сад. Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф». За последний месяц у него более двух миллионов слушателей на «Яндекс Музыке». Клава Кока проводит отпуск в Африке со второй половины января. Кейптаун для нее стал третьей остановкой после острова Маврикий и сафари в джунглях. В столице ЮАР певица успела забраться на вершины скал 12 апостолов, полетать на вертолете, арендовать спорткар Porsche и увидеть пингвинов. Кока поселилась в поместье, которому больше 300 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...