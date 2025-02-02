Полностью перекрыт 24-й километр трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Там выясняют обстоятельства ДТП, где три человека погибли, а шесть пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Из-за ДТП полностью ограничено движение на 24-м километре автодороги Тюмень — Каменка в Тюменской области. Здесь столкнулись три автомобиля: „Шевроле“, в котором ехала семья с тремя детьми из Тюмени, „Форд“ и „Лада“. Предварительно, „Шевроле“ выехал на встречную полосу», — написано в telegram-канале ведомства.
Погибли водитель и три пассажирки «Шевроле», включая девочек 8 и 12 лет — жителей Тюмени. Еще один ребенок трех лет из этой машины доставлен в больницу с тяжелыми травмами. В остальных автомобилях находились жители Свердловской области. Ранения получили три человека из «Форда» и одна женщина из «Лады».
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