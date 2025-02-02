Россиянин из Тюмени пропал неподалеку от озера в Абхазии

В Абхазии идут поиски россиянина. Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в окрестностях озера Рица пропал житель Тюменской области Алексей Берестнев.
«В окрестностях озера Рица ведутся поиски гражданина РФ Алексея Сергеевича Берестнева, 1986 года рождения, жителя Тюменской области», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Абхазии. Там же уточнили, что сигнал об исчезновении мужчины поступил рано утром. На месте работают восемь сотрудников местного отделения МЧС.
По слова директора Рицинского национального парка Адамура Багателия, Берестнев прибыл к озеру Рица в пятницу вечером. Ему был предоставлен ночлег администрацией парка. В последний раз Берестнева видели поздно ночью, когда мужчина подходил к сотрудникам за сигаретами. Утром россиянина уже не нашли на месте ночлега, хотя его личные вещи и документы остались. «Я лично сообщил об этом в МЧС, и с того времени спасатели МЧС вместе с нашими сотрудниками ведут поиск россиянина», — сообщил Багателия ТАСС.
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