Трамп: у США запланированы контакты с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные контакты с Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что встречи и переговоры уже находятся в стадии планирования.
«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп, добавив, что «эти дискуссии проходят довольно успешно».
После официального вступления в должность, президент США Дональд Трамп начал активно обсуждать возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. До момента инаугурации Трампа, Владимир Путин уже выразил готовность к диалогу с Вашингтоном в ходе совещания с постоянными представителями Совета Безопасности. Американский президент также неоднократно заявлял о своей открытости к разговорам в любое удобное время. URA.RU подробно анализирует, когда могут состояться данные переговоры и что, вероятно, будет предметом обсуждения между двумя лидерами.
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