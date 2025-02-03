Трамп: у США запланированы контакты с Россией и Украиной

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Трамп после официального вступления в должность все больше стал говорить о потенциальной встрече с Путиным
Трамп после официального вступления в должность все больше стал говорить о потенциальной встрече с Путиным Фото:

Президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные контакты с Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что встречи и переговоры уже находятся в стадии планирования.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп, добавив, что «эти дискуссии проходят довольно успешно».

После официального вступления в должность, президент США Дональд Трамп начал активно обсуждать возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. До момента инаугурации Трампа, Владимир Путин уже выразил готовность к диалогу с Вашингтоном в ходе совещания с постоянными представителями Совета Безопасности. Американский президент также неоднократно заявлял о своей открытости к разговорам в любое удобное время. URA.RU подробно анализирует, когда могут состояться данные переговоры и что, вероятно, будет предметом обсуждения между двумя лидерами. 

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Президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные контакты с Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что встречи и переговоры уже находятся в стадии планирования. «У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп, добавив, что «эти дискуссии проходят довольно успешно». После официального вступления в должность, президент США Дональд Трамп начал активно обсуждать возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. До момента инаугурации Трампа, Владимир Путин уже выразил готовность к диалогу с Вашингтоном в ходе совещания с постоянными представителями Совета Безопасности. Американский президент также неоднократно заявлял о своей открытости к разговорам в любое удобное время. URA.RU подробно анализирует, когда могут состояться данные переговоры и что, вероятно, будет предметом обсуждения между двумя лидерами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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