Путин обозначил Трампу главные правила России по Украине

Президент Владимир Путин обозначил стратегию России по Украине после инаугурации Дональда Трампа. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности глава государства заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном. Как объяснили эксперты URA.RU, российский лидер показал 47-му президенту США, что Москва готова к перезагрузке отношений, но с учетом своих интересов.
«Что в Штатах у нас происходит сейчас? Так понимаю, сегодня инаугурация должна состояться вновь избранного президента. Пожалуйста», — начал совещание Путин, передав слово главе МИД России Сергею Лаврову.
Министр иностранных дел в своем докладе отметил, что параллельно с подготовкой к церемонии в Вашингтоне «нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты». По мнению Лаврова, многое, в том числе по Украине, зависит сегодня от США, учитывая полное следование европейцев и других стран за американской позицией. Глава МИД России подчеркнул, что для возобновления контактов с Западом, которые сами заморозили или прервали свои отношения с Москвой, должны поступить «серьезные предложения».
Говоря об инаугурации Трампа, Путин отметил, что 47-й президент США «проявил мужество» в предвыборный период, когда на его семью «оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушений на его жизнь». Глава государства заявил, что Москва видит заявления команды республиканца о желании восстановить прямые контакты и не допустить третьей мировой войны. По словам Путина, Россия приветствует такой настрой и поздравляет Трампа со вступлением в должность.
“Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное, — сказал российский лидер.
— Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
Путин впервые провел Совбез в день инаугурации президента США, заметили собеседники URA.RU. Они отметили, что обычно российских лидер собирает постоянных членов совета по пятницам, в этот раз — в понедельник. Это, считают эксперты, подчеркивает важность сигнала Путина Трампу.
Глава государства показал, что Россия готова к диалогу с США, но с учетом реальных интересов Москвы, заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его словам, российский лидер за несколько часов до инаугурации поздравил Трампа «с достойной победой как коллегу, как президент президента, обозначив сразу нюансы».
“Диалога сейчас нет. Путин приветствовал обещание Трампа его начать. Это инициатива избранного президента, он дал указания подготовить телефонный разговор (телеканал CNN 20 января сообщил, что Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным). Видимо на этой неделе он состоится. Путин показал, что мы к этому готовы и ведем открытый диалог, а не тайные переговоры. При этом российский лидер сразу обозначил ключевые позиции по украинскому конфликту”, — пояснил политолог.
По мнению Суздальцева, Путин намерен в разговоре с Трампом поднять тему приближения НАТО к российским границам. Решение этого вопроса и урегулирование украинского кризиса позволит Москве и Вашингтону «заключить прочный мир, перевернуть страницу», добавил собеседник URA.RU.
Путин сделал шаг навстречу нормализации российско-американских отношений, отметила доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко. «Тему США подняли на Совбезе для фиксации и проговаривания российской позиции, чтобы ее услышала внешняя аудитория. Москва показала Вашингтону, в какой логике могут развиваться российско-американские отношения. Ключевое здесь, что Россия обеспечивает свою национальную безопасность, — объяснила собеседница URA.RU.
— Дело даже не в том, хотят ли США диалог. Куда важнее, хочет ли его Россия, что внутри диалога, какая прежде всего российская выгода. Назовем вещи своими именами: Россия может извлечь выгоду из этого”.
По ее словам, санкции перестали быть «предметом торга» со стороны США, потому что Россия «научилась жить» в таких условиях. Ключевым моментом в переговорах станет «ситуация на земле», многое зависит от развития ситуации на фронте, резюмировала политолог.
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