Новый шеф взялся за ключевую проблему полиции Екатеринбурга: что известно о Викторе Позняке

Новый начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк в первую очередь займется комплектованием гарнизона — одной из ключевых проблем ведомства. Офицер уже работал в городской полиции. Подробнее о его карьере — в материале URA.RU.
Старт в полиции
Позняк родился 25 сентября 1984 года в Калиновском Камышловского района. Службу в органах начал в 2001-м с должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД Железнодорожного района Екатеринбурга. А через 13 лет возглавил уголовный розыск городской полиции. Следующее повышение Позняк получил в 2021 году, когда стал замначальника УМВД.
В тот год ведомство возглавил подполковник Максим Метелица. По слухам, они не смогли сработаться, поэтому Позняк перешел в областную полицию. Там он занял пост замначальника отдела по борьбе с наркотрафиком.
Возвращение в УМВД
О том, что Позняк станет следующим шефом УМВД, URA.RU сообщило на прошлой неделе. Утром 3 февраля его официально представили личному составу.
«Новое служебное удостоверение [Позняку] вручил генерал Александр Воронежский, который пожелал ему успехов на ответственном посту, оперативно сплотиться с коллективом и принять максимум усилий для более надежной защиты от проявлений криминала горожан», — отметил глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых. По его словам, среди приоритетных направлений, которыми займется Позняк, — комплектование гарнизона, профилактика киберпреступности и подготовка к мероприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
За свою работу Позняк поощрялся более 50 раз. Награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» III, II и I степени и медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Ожидания от назначения
По слухам, с назначением Позняка в городской полиции может запуститься волна перестановок. Говорят, что за собой офицер потащит свою команду из ГУ МВД.
«Думаю, что хуже с его приходом точно не станет. Он человек ответственный, многим знаком. Имеет большой опыт в оперативной работе. Какие-то вопросы сможет решать одним звонком», — описал Позняка источник URA.RU, близкий к ведомству.
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