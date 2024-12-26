Громкие отставки в свердловских силовых структурах в 2024 году

О новом шефе СК, серьезных потерях полиции и офицере в СИЗО — в подборке URA.RU

27 декабря 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В 2024 году в отставку ушли сразу несколько топ-силовиков. Кто-то перебрался на работу в мэрию, а кто-то попал в изолятор Фото: Анна Майорова © URA.RU В уходящем году произошло несколько важных перестановок в свердловских силовых структурах. Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица потерял важного и ценного зама. Руководитель отдела в областном полицейском главке попал под стражу. А в СК новый шеф, правда, снова неполновесный. URA.RU предлагает подборку самых ярких отставок-2024. Главная потеря для МВД Александр Кашигин перебрался в мэрию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из самых уважаемых офицеров в Екатеринбурге полковник Александр Кашигин ушел в отставку с поста замглавы УМВД-начальника полиции. Для гарнизона это стало серьезным ударом. Ранее он возглавлял отдел по охране общественного порядка. В частности, отвечал за разгон незаконных митингов. По одной из версий, причиной его ухода стал острый дефицит кадров. Задач становится больше, а ресурса на выполнение нет. Известно, что Кашигина уговаривали остаться, а после отставки ему предрекали трудоустройство в службе безопасности крупного холдинга. Он выбрал мэрию. И стал замдиректора департамента общественных связей. Его начальница, 29-летняя Екатерина Форукшина — протеже замглавы города по политике и СМИ Сергея Плахотина. Новый начальник ГАИ О том, что Госавтоинспекцию Екатеринбурга возглавит полковник Роман Ярыш, стало известно 9 января. Поначалу сам он называл эту информацию слухами. Но 23 января назначение свершилось. Правда, представление гарнизону прошло лишь через месяц — 27 февраля. До этого офицер с 2020 года занимал аналогичную должность в Первоуральске. Многие коллеги говорят, что у Ярыша непростой характер. Ходили слухи, что десятки гаишников подали в отставку, узнав, что он возвращается в столицу Урала. Ее он покинул в 2013-м после ссоры с тогдашним шефом свердловской ГАИ Юрием Деминым. Но через четыре года вернулся на должность командира полка ДПС. В этом году громких скандалов с участием Ярыша не было. Скандальный уход полицейского В отставку ушел Алексей Праведников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник отдела полиции №11 (Железнодорожный район) подполковник Алексей Праведников (возглавлял ОП с 2021-го), по данным URA.RU, ушел в отставку. Это произошло после летнего рейда по незаконным уличным торговым точкам, во время которого стражи порядка позволили горожанам бесплатно разбирать продукты мигрантов-нелегалов на улице Пехотинцев. Разгорелся скандал. Шеф УМВД подполковник Максим Метелица попросил Праведникова уйти по собственному желанию. У него претензии к офицеру были уже давно. В конце сентября и начальник свердловской полиции Александр Мешков высказал недовольство 11-м отделом и Праведниковым. Тогда ему доложили, что тот подал рапорт об увольнении. Сменщиком с приставкой врио, судя по сайту ОП-11, стал подполковник Сергей Оборин. Ранее он был замначальника ОП-9 (Верх-Исетский). Загадочная отставка главного налоговика Руководителем управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен 43-летний Марат Сагитуллин, ранее занимавший аналогичный пост в Курганской области. Его предшественник — Сергей Логинов — ушел в отставку, подчиняясь внутреннему правилу, согласно которому кадровая ротация в территориальных подразделениях налоговой проходит раз в пятилетку. Нынче у него как раз вышел срок. Однако буквально за пару дней до ухода его имя всплыло в СМИ. Говорилось, что у главного налоговика якобы прошли обыски в рамках уголовного дела экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Пресс-служба свердловского УФСН сведения опровергала. Офицер попал в СИЗО Андрей Дьяков не признает вину Фото: Илья Московец © URA.RU Кстати, сам Дьяков был уволен после задержания в мае. Его должность с приставкой врио занял Александр Рябинин. Дьякову вменяют взятку в 200 миллионов рублей. Деньги, как считает следствие, ему передал бизнесмен, директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. Сам Дьяков свою вину отрицает и считает, что предприниматель его оговорил под давлением силовиков и чтобы спасти бизнес. Сейчас полковник находится в СИЗО Челябинска. Он пытался уехать на СВО, но его не отпускают силовики. Смена начальника в СКР О рокировке в свердловском следкоме стало известно 13 мая. Новым исполняющим обязанности руководителя стал Константин Мирошниченко. Ранее он занимал должность замруководителя следственного управления СКР по Челябинской области, а 9 января 2023 года глава ведомства Александр Бастрыкин перевел его в Екатеринбург. Предшественник Мирошниченко Анатолий Надбитов, как писало URA.RU, отказался стать полновесным начальником якобы по причине того, что планирует перебраться работать в Москву. Однако этого (по крайней мере, пока) так и не свершилось: он никуда не уехал и стал первым замом Мирошниченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уходящем году произошло несколько важных перестановок в свердловских силовых структурах. Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица потерял важного и ценного зама. Руководитель отдела в областном полицейском главке попал под стражу. А в СК новый шеф, правда, снова неполновесный. URA.RU предлагает подборку самых ярких отставок-2024. Один из самых уважаемых офицеров в Екатеринбурге полковник Александр Кашигин ушел в отставку с поста замглавы УМВД-начальника полиции. Для гарнизона это стало серьезным ударом. Ранее он возглавлял отдел по охране общественного порядка. В частности, отвечал за разгон незаконных митингов. По одной из версий, причиной его ухода стал острый дефицит кадров. Задач становится больше, а ресурса на выполнение нет. Известно, что Кашигина уговаривали остаться, а после отставки ему предрекали трудоустройство в службе безопасности крупного холдинга. Он выбрал мэрию. И стал замдиректора департамента общественных связей. Его начальница, 29-летняя Екатерина Форукшина — протеже замглавы города по политике и СМИ Сергея Плахотина. О том, что Госавтоинспекцию Екатеринбурга возглавит полковник Роман Ярыш, стало известно 9 января. Поначалу сам он называл эту информацию слухами. Но 23 января назначение свершилось. Правда, представление гарнизону прошло лишь через месяц — 27 февраля. До этого офицер с 2020 года занимал аналогичную должность в Первоуральске. Многие коллеги говорят, что у Ярыша непростой характер. Ходили слухи, что десятки гаишников подали в отставку, узнав, что он возвращается в столицу Урала. Ее он покинул в 2013-м после ссоры с тогдашним шефом свердловской ГАИ Юрием Деминым. Но через четыре года вернулся на должность командира полка ДПС. В этом году громких скандалов с участием Ярыша не было. Начальник отдела полиции №11 (Железнодорожный район) подполковник Алексей Праведников (возглавлял ОП с 2021-го), по данным URA.RU, ушел в отставку. Это произошло после летнего рейда по незаконным уличным торговым точкам, во время которого стражи порядка позволили горожанам бесплатно разбирать продукты мигрантов-нелегалов на улице Пехотинцев. Разгорелся скандал. Шеф УМВД подполковник Максим Метелица попросил Праведникова уйти по собственному желанию. У него претензии к офицеру были уже давно. В конце сентября и начальник свердловской полиции Александр Мешков высказал недовольство 11-м отделом и Праведниковым. Тогда ему доложили, что тот подал рапорт об увольнении. Сменщиком с приставкой врио, судя по сайту ОП-11, стал подполковник Сергей Оборин. Ранее он был замначальника ОП-9 (Верх-Исетский). Руководителем управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен 43-летний Марат Сагитуллин, ранее занимавший аналогичный пост в Курганской области. Его предшественник — Сергей Логинов — ушел в отставку, подчиняясь внутреннему правилу, согласно которому кадровая ротация в территориальных подразделениях налоговой проходит раз в пятилетку. Нынче у него как раз вышел срок. Однако буквально за пару дней до ухода его имя всплыло в СМИ. Говорилось, что у главного налоговика якобы прошли обыски в рамках уголовного дела экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Пресс-служба свердловского УФСН сведения опровергала. Кстати, сам Дьяков был уволен после задержания в мае. Его должность с приставкой врио занял Александр Рябинин. Дьякову вменяют взятку в 200 миллионов рублей. Деньги, как считает следствие, ему передал бизнесмен, директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. Сам Дьяков свою вину отрицает и считает, что предприниматель его оговорил под давлением силовиков и чтобы спасти бизнес. Сейчас полковник находится в СИЗО Челябинска. Он пытался уехать на СВО, но его не отпускают силовики. О рокировке в свердловском следкоме стало известно 13 мая. Новым исполняющим обязанности руководителя стал Константин Мирошниченко. Ранее он занимал должность замруководителя следственного управления СКР по Челябинской области, а 9 января 2023 года глава ведомства Александр Бастрыкин перевел его в Екатеринбург. Предшественник Мирошниченко Анатолий Надбитов, как писало URA.RU, отказался стать полновесным начальником якобы по причине того, что планирует перебраться работать в Москву. Однако этого (по крайней мере, пока) так и не свершилось: он никуда не уехал и стал первым замом Мирошниченко.