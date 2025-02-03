Как правильно кормить собаку: натуральный корм или промышленный

Правильное питание — ключ к здоровью и долголетию вашего четвероногого друга. Но как выбрать подходящий рацион и режим кормления, об этом URA.RU рассказал ветеринарный врач и зоопсихолог Всеволод Баринов — подробнее в материале.
Особенности пищеварения собак
«В первую очередь, когда вы планируете здоровый и качественный рацион, то нужно помнить об особенности пищеварения собаки», — отмечает Всеволод Баринов. По его словам, собаки склонны к нутриентному типу питания, то есть им необходим баланс белков, жиров и углеводов. У них мало вкусовых рецепторов и короткий кишечник, поэтому еда должна быть легкой и энергоемкой.
«Собакам нужен нутриентный профиль питания, то есть оптимальный баланс белков (25-30%), жиров (15-20%) и углеводов (30-60%) с учетом возраста, размера, активности и физиологического состояния, — объясняет зоопсихолог. — Важно, чтобы корм был достаточно калорийным — тогда его объем будет меньше, а усвоение — лучше».
Натуральное питание для собак: правила и нюансы
Для сторонников натурального кормления Баринов рекомендует соблюдать следующие пропорции:
- Нежирное мясо (говядина, курица, индейка) — 50-70% рациона
- Субпродукты (сердце, печень, рубец) — 10-15%
- Каши (рис, гречка) и овощи (кабачок, морковь, тыква) — 10-20%
- Кисломолочные продукты (творог 5-9%, кефир до 3,5%) — 5-10%
- Растительное масло, яйца, зелень — 1-5%
«Мясо можно давать сырым, но предварительно проморозив при -18°C в течение 3 дней для обеззараживания. Субпродукты и рыбу лучше отваривать. Каши варить до мягкости, овощи измельчать или тушить. Молочку давать после еды отдельно от мяса. Растительное масло добавлять в готовый корм», — делится советами эксперт.
Зоопсихолог предостерегает от включения в рацион жирного, соленого, копченого, сладкого и пряного. «Человеческая еда со стола — вредно и плохо, нельзя давать ее и приучать к этому. Ведь в ней много специй, соли, сахара, которые вредны для собаки. Также нельзя давать шоколад, виноград, изюм, лук, чеснок, авокадо, грибы, трубчатые кости, алкоголь и кофеин», — напоминает Баринов.
Как выбрать качественный промышленный корм для собаки
«Еще есть и готовые и сбалансированные по всем питательным веществам и удобные в использовании корма, они и адаптированы под разные категории собак тоже. Нужно просто выбрать качественный корм, а также соблюдать нормы кормления», — рекомендует Всеволод Баринов.
При выборе сухого корма зоопсихолог советует обращать внимание на:
- Состав. Первым в списке ингредиентов должен быть животный белок. Злаки, овощи и фрукты — в меньшем количестве. Нежелательны сахар, красители, ароматизаторы, усилители вкуса.
- Содержание питательных веществ. На упаковке должны быть указаны процентное содержание белка (25-30%), жира (15-20%), клетчатки (2-4%), влаги (10%), кальция и фосфора.
- Назначение. Корм должен соответствовать возрасту, размеру, активности, физиологии и образу жизни собаки.
- Репутация производителя. Выбирайте проверенные марки премиум и суперпремиум класса.
«Не забывайте, что при кормлении сухим кормом собаке требуется вдвое больше воды, чем при натуральном. А чтобы разнообразить рацион и поддержать водный баланс, можно комбинировать сухой и влажный корм в соотношении 70/30», — добавляет эксперт.
Нормы и режим кормления собаки в разном возрасте
Всеволод Баринов приводит ориентировочные суточные нормы корма:
Щенки до 3 месяцев — 5-7% от массы тела
- Щенки 3-6 месяцев — 4-5% от массы тела
- Щенки 6-12 месяцев — 3-4% от массы тела
- Взрослые собаки — 2-3% от массы тела
- Беременные и кормящие суки — 4-8% от массы тела
«Но универсальной формулы нет. Ориентируйтесь на упитанность (должны прощупываться ребра) и следите за динамикой веса. Недокорм так же опасен, как и перекорм», — предупреждает зоопсихолог.
Рекомендуемый режим кормления собаки:
Щенки до 3 месяцев — 5-6 раз в день
- 3-6 месяцев — 3-4 раза в день
- 6-12 месяцев — 2-3 раза в день
- Взрослые собаки — 2 раза в день
- Пожилые собаки — 2-3 раза в день меньшими порциями
«Миска должна быть пустой через 15-20 минут после начала кормления. Недоеденный корм убирайте до следующего приема пищи. И обязательно меняйте воду 2 раза в день, обеспечивая к ней свободный доступ», — напоминает Баринов.
На что стоит обратить внимание при кормлении собак
Зоопсихолог советует учитывать и другие факторы, влияющие на потребности собаки в питании:
- Физическая нагрузка. Активным собакам требуется больше энергии, а значит, и корма. Тяжелая работа, спорт, частые прогулки, игры — повод увеличить норму на 10-30%.
- Условия содержания. У собак, живущих на улице, теплообмен выше, чем у домашних. Зимой им нужно больше калорий для поддержания температуры тела.
- Беременность и лактация. Во второй половине беременности и во время кормления щенков потребность в питательных веществах возрастает в 1,5-2 раза.
- Кастрация/стерилизация. У стерилизованных животных обмен веществ замедляется на 20-30%, поэтому норму корма нужно уменьшить во избежание ожирения.
- Здоровье. Собакам с хроническими заболеваниями ЖКТ, почек, печени, аллергией требуются специальные лечебные корма по назначению ветеринара.
Ошибки в кормлении собак
Всеволод Баринов также выделяет распространенные ошибки владельцев:
- Кормление едой со стола. Остатки человеческой пищи не обеспечивают собаке необходимый баланс нутриентов и могут нанести вред здоровью.
- Несоблюдение режима. Хаотичное кормление провоцирует переедание или недоедание, что чревато ожирением или истощением.
- Смешивание разных видов кормов в одной миске. Это нарушает процесс пищеварения, так как натуральная еда и промышленные корма усваиваются по-разному.
- Неправильное хранение корма. Сухой корм надо держать в закрытой упаковке в сухом прохладном месте, влажный — в холодильнике не более 2 суток.
- Некачественные миски. Пластиковые миски впитывают запахи, на них быстро размножаются бактерии. Лучше выбирать керамические или металлические.
- Неконтролируемое угощение лакомствами. Избыток "вкусняшек" нарушает баланс рациона и приводит к избыточной массе тела. Лакомства не должны превышать 10% от суточной нормы.
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