Как продлить жизнь собаки: 6 пород-долгожителей и секреты долголетия

При выборе собаки многие задумываются о том, сколько лет она проживет, ведь расставание с любимым питомцем — всегда тяжелое испытание. В среднем собаки живут 13-15 лет, но у одних пород этот срок может быть намного короче, а у других — значительно больше. Какие породы считаются долгожителями, какие живут меньше всего и можно ли продлить жизнь четвероногого друга, URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
От чего зависит продолжительность жизни собаки
На то, сколько питомец проведет с вами времени, влияет не только порода, но и качество жизни. Среди основных факторов, влияющих на здоровье питомца, ветеринар выделил:
- Питание и уход. Правильный рацион и своевременные визиты к ветеринару позволяют продлить жизнь питомца.
- Отсутствие стрессов. Спокойная атмосфера в доме положительно влияет на здоровье собаки.
- Физическая активность. Регулярные прогулки и игры помогают поддерживать организм в тонусе.
Роль естественного и искусственного отбора
Шеляков также затронул тему селекции и ее влияния на продолжительность жизни собак. «Естественный отбор создает устойчивые организмы, тогда как искусственный отбор, которым занимаются селекционеры, может привести к появлению пород с множеством генетических дефектов», — отметил он.
«Например, немецкая овчарка, которая близка к своему дикому предку — волку, может жить до 23 лет. Это говорит о том, что чем ближе порода к своему естественному состоянию, тем дольше она живет», — пояснил ветеринар.
Какие собаки живут меньше всего
По словам Михаила Шелякова, продолжительность жизни собак напрямую связана с их размерами: чем больше животное, тем меньше оно живет.
«Доги, московские сторожевые, лайки и другие гигантские породы редко доживают до 10 лет. Для них этот возраст уже считается глубокой старостью», — отметил ветеринар.
Среди наиболее «неживучих» пород специалист также выделил сенбернаров, мастифов и канарских догов. Средняя продолжительность их жизни составляет 8–10 лет.
Существует мнение, что короткая продолжительность жизни крупных собак связана с их быстрым ростом: если организм вкладывает большую часть своих ресурсов и энергии в рост и размножение, ему не хватает сил на восстановление клеток и защиту от рака. Однако, по словам эксперта, это не совсем так.
«Если бы дело было только в размерах, то, например, киты, состоящие из тех же клеток, что и люди, не жили бы десятилетиями. На самом деле причина старения и смерти — сложный биологический процесс, и прямая зависимость от размеров — не всегда верна», — пояснил ветеринар.
Отдельно специалист отметил, что исключением среди крупных пород можно считать немецких овчарок. Они живут дольше других собак схожего размера, так как генетически ближе к своим диким предкам — волкам.
Брахицефальные породы: проблемы со здоровьем
Особое внимание ветеринар уделил брахицефальным породам — собакам с укороченной мордой, таким как французские и английские бульдоги, мопсы. Эти породы страдают от множества заболеваний и живут в среднем на 40% меньше, чем их сородичи с обычной мордой.
«У брахицефалов часто возникают проблемы с дыханием, сердцем, они плохо переносят физические нагрузки и жару. Например, известны случаи, когда собаки умирали от испуга, просто не сумев отдышаться», — рассказал Шеляков.
По его словам, английские бульдоги настолько подвержены заболеваниям, что даже были исключены из официального реестра пород.
Собаки-долгожители
Долгожителями, напротив, являются мелкие породы. Среди них лидерство занимают таксы, чихуахуа, той-терьеры, той-пудели, йоркширские терьеры. Эти собаки при правильном уходе могут прожить до 18 лет и более. Однако и у них есть минусы.
«У мелких пород есть свои проблемы, например, с зубами. Йорки и той-терьеры часто остаются без зубов уже к семи годам, если за ними не ухаживать. Но, несмотря на это, они живут гораздо дольше, чем крупные собаки», — рассказал Шеляков.
Как продлить жизнь собаки
Чтобы питомец прожил долгую и здоровую жизнь, ветеринар советует:
- Изначально выбирать породы, близкие к естественным, аборигенным. Например, хаски, которые веками формировались в суровых условиях и обладают крепким здоровье.
- Регулярно проходить ветеринарные осмотры. Они помогут выявить проблемы на ранних стадиях и скорректировать уход. «Если мы выявим, что у собаки начинают садиться почки, мы можем назначить специальный корм, который поможет сохранить их функцию. Когда органы уже полностью отказывают, бороться становится гораздо сложнее», — добавил он.
- Следить за питанием. Корм должен соответствовать возрасту и состоянию здоровья животного.
- Обеспечить питомцу комфортные условия жизни. «Люди часто считают, что долгожителями становятся те, кто живёт в горах или в экологически чистых местах. Но самое главное — это спокойствие и отсутствие стрессов. В этом заключается главный секрет долголетия», — отметил он.
«В среднем, если собака прожила 15 лет, это уже считается хорошей полноценной жизнью. Однако при правильном уходе и заботе этот срок можно значительно увеличить», — заключил Михаил Шеляков.
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