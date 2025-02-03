СК подтвердил смерть Саркисяна

Следственный комитет подтвердил смерть руководителя Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Мужчина скончался в результате взрыва в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве.
«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — написали в telegram-канале «Столичный СК». Саркисян ушел из жизни в больнице, медикам не удалось его спасти.
Скорбь выразил мэр Горловки в ДНР Иван Приходько. Он отметил, что, занимая должность председателя наблюдательного совета региональной общественной организации «Федерация бокса ДНР», Саркисян оказал значительное влияние на развитие спорта в регионе. Однако особо выделяется его достижение в организации и управлении специализированным батальоном «АрБат», который выполняет задачи специального назначения. «Светлая память о невинно убиенном будет вечно жить в наших сердцах. Помним, скорбим», — написал Приходько в своем telegram-канале.
Ранее в столице России в жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Следствие рассматривает инцидент как возможное покушение на жизнь Армена Саркисяна. В результате взрыва пострадал его личный охранник, бывший подполковник ВСУ Олег Касперович, а также минимум три других человека получили травмы. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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