Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) требует немедленной отмены санкций против России и восстановления газопроводов «Северный поток». Об этом говорится в предвыборной программе партии. Кроме того, они выступают за нейтральный, внеблоковый статус Украины.
«Санкции против России в значительной степени дополнительно поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу. Таким образом, наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне», — говорится в программе, которая опубликована на сайте партии. В программе партии подчеркивается, что Россия на протяжении десятилетий была надежным поставщиком энергии для Германии, обеспечивая стабильное и доступное энергоснабжение.
АдГ также призывает к восстановлению беспрепятственной торговли с Россией, включая снятие экономических санкций и восстановление работы газопроводов «Северный поток». Партия выступает против размещения в ФРГ дальнобойного американского оружия. Кроме того, там выступают за то, чтобы Украина стала нейтральным государством и не вступала ни в ЕС, ни в НАТО.
Ранее в Германии уже призывали к запуску «Северного потока» в свете прекращения транзита газа через Украину. Киев поднимает цены на энергоносители, что создает препятствия для прохождения российского газа через Европу. Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что промышленность испытывает бум из-за высоких цен на энергоносители и призвала наконец запустить «Северный поток».
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