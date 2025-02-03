Фигурант дела о взятках в мэрии Челябинска ждет суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Алексеенко предстанет перед судом
Алексей Алексеенко предстанет перед судом Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, фигурирующий в деле о взятках в мэрии Челябинска, ждет суда. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ в октябре 2023 года, сразу после задержания депутата гордумы областного центра Виталия Паутова (на момент задержания он имел статус депутата — прим. URA.RU). Гендиректора компании, как и депутата, обвинили в посредничестве при передаче денег. По версии следствия, Алексеенко передавал деньги Паутову, а тот уже «на верх». Схема была создана для получения разрешения на строительство многоэтажного жилого дома по улице Сулимова.

По итогу дом был построен и даже введен в эксплуатацию. Но после поднятия всех бумаг и документов преступление вскрылось. Все причастные были задержаны. Некоторые из них уже услышали приговор, другие — ожидают решения суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, фигурирующий в деле о взятках в мэрии Челябинска, ждет суда. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ в октябре 2023 года, сразу после задержания депутата гордумы областного центра Виталия Паутова (на момент задержания он имел статус депутата — прим. URA.RU). Гендиректора компании, как и депутата, обвинили в посредничестве при передаче денег. По версии следствия, Алексеенко передавал деньги Паутову, а тот уже «на верх». Схема была создана для получения разрешения на строительство многоэтажного жилого дома по улице Сулимова. По итогу дом был построен и даже введен в эксплуатацию. Но после поднятия всех бумаг и документов преступление вскрылось. Все причастные были задержаны. Некоторые из них уже услышали приговор, другие — ожидают решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...