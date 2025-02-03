Фигурант дела о взятках в мэрии Челябинска ждет суда

Гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, фигурирующий в деле о взятках в мэрии Челябинска, ждет суда. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ в октябре 2023 года, сразу после задержания депутата гордумы областного центра Виталия Паутова (на момент задержания он имел статус депутата — прим. URA.RU). Гендиректора компании, как и депутата, обвинили в посредничестве при передаче денег. По версии следствия, Алексеенко передавал деньги Паутову, а тот уже «на верх». Схема была создана для получения разрешения на строительство многоэтажного жилого дома по улице Сулимова.
По итогу дом был построен и даже введен в эксплуатацию. Но после поднятия всех бумаг и документов преступление вскрылось. Все причастные были задержаны. Некоторые из них уже услышали приговор, другие — ожидают решения суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!