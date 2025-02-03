Покушение на Армена Саркисяна готовили несколько человек

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В подготовке покушения на Армена Саркисяна были задействованы несколько человек
В подготовке покушения на Армена Саркисяна были задействованы несколько человек Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

Покушение на главу Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб из-за взрыва в московском элитном ЖК «Алые Паруса», готовили несколько человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек», — рассказали представители органов. Их слова передает ТАСС.

По данным следствия, роли каждого из тех, кто готовил покушение, распределили заранее. Некоторые из них следили за Саркисяном, другие — участвовали в исполнении взрыва в ЖК.

Утром 3 февраля в столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Всего пострадали минимум шесть человек, двое из которых скончались. По данным telegram-каналов, покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца. Исполнители преступления заранее арендовали квартиру в ЖК, чтобы следить за целью.

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Покушение на главу Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб из-за взрыва в московском элитном ЖК «Алые Паруса», готовили несколько человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек», — рассказали представители органов. Их слова передает ТАСС. По данным следствия, роли каждого из тех, кто готовил покушение, распределили заранее. Некоторые из них следили за Саркисяном, другие — участвовали в исполнении взрыва в ЖК. Утром 3 февраля в столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Всего пострадали минимум шесть человек, двое из которых скончались. По данным telegram-каналов, покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца. Исполнители преступления заранее арендовали квартиру в ЖК, чтобы следить за целью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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