Детей, эвакуированных из зоны СВО, примут в школы вне очереди

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Путин поручил кабмину рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны СВО, в школы
Путин поручил кабмину рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны СВО, в школы Фото:

Детей, которых эвакуировали из зоны проведения спецоперации, примут в школы без очереди. Соответствующее поручение на рассмотрение кабинету министров дал президент России Владимир Путин.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ ... рассмотреть возможность внеочередного приема детей, эвакуированных из районов проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, в общеобразовательные организации...» — сообщили в Кремле. Текст опубликован на официальном сайте.

Внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО детей также будет возможен в школы с программами военной подготовки. Доклад об этом должны представить до 1 июля, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также власти регионов.

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Детей, которых эвакуировали из зоны проведения спецоперации, примут в школы без очереди. Соответствующее поручение на рассмотрение кабинету министров дал президент России Владимир Путин. «Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ ... рассмотреть возможность внеочередного приема детей, эвакуированных из районов проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, в общеобразовательные организации...» — сообщили в Кремле. Текст опубликован на официальном сайте. Внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО детей также будет возможен в школы с программами военной подготовки. Доклад об этом должны представить до 1 июля, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также власти регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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