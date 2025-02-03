Детей, эвакуированных из зоны СВО, примут в школы вне очереди

Детей, которых эвакуировали из зоны проведения спецоперации, примут в школы без очереди. Соответствующее поручение на рассмотрение кабинету министров дал президент России Владимир Путин.
«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ ... рассмотреть возможность внеочередного приема детей, эвакуированных из районов проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, в общеобразовательные организации...» — сообщили в Кремле. Текст опубликован на официальном сайте.
Внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО детей также будет возможен в школы с программами военной подготовки. Доклад об этом должны представить до 1 июля, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также власти регионов.
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