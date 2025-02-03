В России в 2025 году пройдет музыкальный конкурс «Интервидение» вместо европейского Евровидения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю провести в 2025 году в городе Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс „Интервидение“», — сказано в указе. Документ опубликован на сайте правовых актов.
В состав организационного комитета конкурса войдут высокопоставленные чиновники. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко был назначен председателем оргкомитета, должность председателя наблюдательного совета занял первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Ожидается, что в музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие представители более чем 16 стран. Каждая страна будет представлена артистом, популярным на национальном уровне, с композицией, которая занимает верхние позиции в национальных чартах. Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, а также несколько государств из Латинской Америки и Центральной Азии уже подтвердили свое участие в конкурсе.
Это событие имеет международное значение. Россия традиционно подчеркивает, что области, такие как спорт и культурное сотрудничество, должны оставаться за рамками политических споров. Международный музыкальный конкурс представляет собой уникальную возможность ознакомиться с культурными достижениями различных стран.
Концепция «Интервидения» основывается на принципах, заложенных во времена СССР, и представляет собой бренд, который будет развивать и укреплять. В отличие от Евровидения, которое потеряло свою репутацию, «Интервидение» направлено на поддержку и укрепление ценностей международного культурного взаимодействия, с уважением к культурному суверенитету участвующих стран. Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Евровидение постепенно теряло свои позиции и превращалось в мероприятие, которое продвигает ценности, не соответствующие взглядам большинства участвующих стран, а также политическую позицию Запада. «Интервидение» же стремится быть верным своей миссии и отвечать ожиданиям международного сообщества в поиске новых талантов и демонстрации культурных традиций.
В мае 2024 года российский лидер Владимир Путин сообщал, что РФ и КНР планируют развивать конкурс «Интервидение» и другие проекты, направленные на развитие культурной сферы жизни общества. Глава России тогда также отметил, что Китай — ключевой партнер конкурса.
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