03 февраля 2025

WSJ: Трамп просит Конгресс согласовать продажу оружия Израилю на миллиард

© Служба новостей «URA.RU»
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Конгресс рассмотрит вопрос о поставках бомб Израилю по просьбе Трампа
Конгресс рассмотрит вопрос о поставках бомб Израилю по просьбе Трампа Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к руководству Конгресса с просьбой утвердить новые поставки бомб и другого военного оборудования Израилю на сумму около 1 миллиарда долларов. Это происходит на фоне усилий Белого дома по поддержанию нестабильного перемирия в Газе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. 

«Администрация Трампа обратилась к лидерам Конгресса с просьбой одобрить новые поставки бомб и другой военной техники в Израиль на сумму около 1 миллиарда долларов», — пишет WSJ со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что это происходит в то время как Белый дом работает над сохранением «хрупкого перемирия» в Газе. 

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп добился подписания перемирия в Газе между Израилем и ХАМАС, однако без решения палестинского вопроса мирное соглашение останется хрупким. Востоковед Станислав Тарасов отмечает, что отсутствие ясности о будущем Палестины и управлении Газой делает перемирие неустойчивым. Перемирие было достигнуто перед инаугурацией Трампа и включало обмен заложниками.

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Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к руководству Конгресса с просьбой утвердить новые поставки бомб и другого военного оборудования Израилю на сумму около 1 миллиарда долларов. Это происходит на фоне усилий Белого дома по поддержанию нестабильного перемирия в Газе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.  «Администрация Трампа обратилась к лидерам Конгресса с просьбой одобрить новые поставки бомб и другой военной техники в Израиль на сумму около 1 миллиарда долларов», — пишет WSJ со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что это происходит в то время как Белый дом работает над сохранением «хрупкого перемирия» в Газе.  Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп добился подписания перемирия в Газе между Израилем и ХАМАС, однако без решения палестинского вопроса мирное соглашение останется хрупким. Востоковед Станислав Тарасов отмечает, что отсутствие ясности о будущем Палестины и управлении Газой делает перемирие неустойчивым. Перемирие было достигнуто перед инаугурацией Трампа и включало обмен заложниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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