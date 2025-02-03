WSJ: Трамп просит Конгресс согласовать продажу оружия Израилю на миллиард

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к руководству Конгресса с просьбой утвердить новые поставки бомб и другого военного оборудования Израилю на сумму около 1 миллиарда долларов. Это происходит на фоне усилий Белого дома по поддержанию нестабильного перемирия в Газе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Администрация Трампа обратилась к лидерам Конгресса с просьбой одобрить новые поставки бомб и другой военной техники в Израиль на сумму около 1 миллиарда долларов», — пишет WSJ со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что это происходит в то время как Белый дом работает над сохранением «хрупкого перемирия» в Газе.
Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп добился подписания перемирия в Газе между Израилем и ХАМАС, однако без решения палестинского вопроса мирное соглашение останется хрупким. Востоковед Станислав Тарасов отмечает, что отсутствие ясности о будущем Палестины и управлении Газой делает перемирие неустойчивым. Перемирие было достигнуто перед инаугурацией Трампа и включало обмен заложниками.
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