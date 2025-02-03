СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибели

СБУ выдвигала против основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна обвинения по двум статьям Уголовного кодекса за два месяца до его гибели в Москве. Об этом говорится на официальном сайте МВД Украины.
«Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории „лиц, скрывающихся от органов прокуратуры“», — пишут РИА новости, ссылаясь на данные МВД. Как пишет агентство, СБУ выдвигала против него обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Утром 3 февраля в столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Всего пострадали минимум шесть человек, двое из которых скончались. По данным telegram-каналов, покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца. Исполнители преступления заранее арендовали квартиру в ЖК, чтобы следить за целью.
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