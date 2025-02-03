03 февраля 2025

СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибели

© Служба новостей «URA.RU»
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Саркисян погиб в Москве в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса»
Саркисян погиб в Москве в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

СБУ выдвигала против основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна обвинения по двум статьям Уголовного кодекса за два месяца до его гибели в Москве. Об этом говорится на официальном сайте МВД Украины.

«Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории „лиц, скрывающихся от органов прокуратуры“», — пишут РИА новости, ссылаясь на данные МВД. Как пишет агентство, СБУ выдвигала против него обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Утром 3 февраля в столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Всего пострадали минимум шесть человек, двое из которых скончались. По данным telegram-каналов, покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца. Исполнители преступления заранее арендовали квартиру в ЖК, чтобы следить за целью.

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СБУ выдвигала против основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна обвинения по двум статьям Уголовного кодекса за два месяца до его гибели в Москве. Об этом говорится на официальном сайте МВД Украины. «Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории „лиц, скрывающихся от органов прокуратуры“», — пишут РИА новости, ссылаясь на данные МВД. Как пишет агентство, СБУ выдвигала против него обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Утром 3 февраля в столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Всего пострадали минимум шесть человек, двое из которых скончались. По данным telegram-каналов, покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца. Исполнители преступления заранее арендовали квартиру в ЖК, чтобы следить за целью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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