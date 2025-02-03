03 февраля 2025

Жена экс-владельца ЧЭМК Антипова проиграла суд судебным приставам

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд не поддержал Людмилу Антипову в споре с приставами
Суд не поддержал Людмилу Антипову в споре с приставами Фото:

Людмила Антипова, жена и бизнес-партнер экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова проиграла суд Федеральной службе судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел. Антипова пыталась признать незаконными действия приставов по оценке ее имущества для продажи с торгов.

«Судебное заседание по делу завершено. Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится в решении арбитражного суда Москвы.

Супруги Антиповы и их сыновья были основными владельцами ЧЭМК до февраля 2024 года. По требованию Генпрокуратуры все активы ЧЭМК переданы государству. Как считают в ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. Антиповы пытались отменить решение о национализации, но суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение в силе.

По требованию Генпрокуратуры с Антиповых, а также с их бывших деловых партнеров, Аристовых и Кретовых, взыскивают свыше 100 млрд рублей солидарно, в счет убытков, понесенных государством. Отдельно с Антиповых в пользу бюджета взыскивают еще 25,8 млрд рублей. На имущество всех семей наложен арест.

Часть имущества Антиповой приставы уже оценили и начали выставлять на торги. Пока жена олигарха боролась в судах с приставами, с торгов было продано несколько ее личных вещей — рояль, напольные часы и статуэтка мужчины с мечом. Все это находится в коттедже на берегу Карпового пруда в Челябинске. Сам коттедж также планируется выставить на торги. Представители семьи Антиповых судебные процессы не комментируют.

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Людмила Антипова, жена и бизнес-партнер экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова проиграла суд Федеральной службе судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел. Антипова пыталась признать незаконными действия приставов по оценке ее имущества для продажи с торгов. «Судебное заседание по делу завершено. Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится в решении арбитражного суда Москвы. Супруги Антиповы и их сыновья были основными владельцами ЧЭМК до февраля 2024 года. По требованию Генпрокуратуры все активы ЧЭМК переданы государству. Как считают в ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. Антиповы пытались отменить решение о национализации, но суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение в силе. По требованию Генпрокуратуры с Антиповых, а также с их бывших деловых партнеров, Аристовых и Кретовых, взыскивают свыше 100 млрд рублей солидарно, в счет убытков, понесенных государством. Отдельно с Антиповых в пользу бюджета взыскивают еще 25,8 млрд рублей. На имущество всех семей наложен арест. Часть имущества Антиповой приставы уже оценили и начали выставлять на торги. Пока жена олигарха боролась в судах с приставами, с торгов было продано несколько ее личных вещей — рояль, напольные часы и статуэтка мужчины с мечом. Все это находится в коттедже на берегу Карпового пруда в Челябинске. Сам коттедж также планируется выставить на торги. Представители семьи Антиповых судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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