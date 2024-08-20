20 августа 2024

Суд принял к производству иск экс-хозяйки ЧЭМК Антиповой к ФССП

© Служба новостей «URA.RU»
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Собеседование сторон суд назначил на 22 августа Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Людмилы Антиповой, супруги и бизнес-партнера экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова к Федеральной службой судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел.

«Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления Антиповой Л.А. к ответчикам: 1) Ведущий судебный пристав-исполнитель УИОИП ГМУ ФССП России Кириллова А.С., 2) УИОИП ГМУ ФССП России, 3) ГМУ ФССП России о признании незаконным и отмене постановления о принятии результатов оценки от 25.07.2024 по исполнительным производствам, об установлении надлежащей оценки имущества, об обязании о приостановлении исполнительных производств. Определил: принять заявление и возбудить производство по делу», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU).

Весной Юрий Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство сочло, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизированы незаконно. В свердловском суде с семьи Антиповых пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Процесс протекает в закрытом режиме.

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Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Людмилы Антиповой, супруги и бизнес-партнера экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова к Федеральной службой судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления Антиповой Л.А. к ответчикам: 1) Ведущий судебный пристав-исполнитель УИОИП ГМУ ФССП России Кириллова А.С., 2) УИОИП ГМУ ФССП России, 3) ГМУ ФССП России о признании незаконным и отмене постановления о принятии результатов оценки от 25.07.2024 по исполнительным производствам, об установлении надлежащей оценки имущества, об обязании о приостановлении исполнительных производств. Определил: принять заявление и возбудить производство по делу», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU). Весной Юрий Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство сочло, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизированы незаконно. В свердловском суде с семьи Антиповых пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Процесс протекает в закрытом режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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