Суд принял к производству иск экс-хозяйки ЧЭМК Антиповой к ФССП

21 августа 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Собеседование сторон суд назначил на 22 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Людмилы Антиповой, супруги и бизнес-партнера экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова к Федеральной службой судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления Антиповой Л.А. к ответчикам: 1) Ведущий судебный пристав-исполнитель УИОИП ГМУ ФССП России Кириллова А.С., 2) УИОИП ГМУ ФССП России, 3) ГМУ ФССП России о признании незаконным и отмене постановления о принятии результатов оценки от 25.07.2024 по исполнительным производствам, об установлении надлежащей оценки имущества, об обязании о приостановлении исполнительных производств. Определил: принять заявление и возбудить производство по делу», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU). Весной Юрий Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство сочло, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизированы незаконно. В свердловском суде с семьи Антиповых пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Процесс протекает в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Людмилы Антиповой, супруги и бизнес-партнера экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова к Федеральной службой судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления Антиповой Л.А. к ответчикам: 1) Ведущий судебный пристав-исполнитель УИОИП ГМУ ФССП России Кириллова А.С., 2) УИОИП ГМУ ФССП России, 3) ГМУ ФССП России о признании незаконным и отмене постановления о принятии результатов оценки от 25.07.2024 по исполнительным производствам, об установлении надлежащей оценки имущества, об обязании о приостановлении исполнительных производств. Определил: принять заявление и возбудить производство по делу», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU). Весной Юрий Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство сочло, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизированы незаконно. В свердловском суде с семьи Антиповых пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Процесс протекает в закрытом режиме.