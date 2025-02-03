Российские ракетные комплексы «Орешник» будут размещены на территории Белоруссии. С таким заявлением выступил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в прошлом году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — сказал дипломат в беседе с ТАСС. Он также подчеркнул, что по договоренности лидеров двух держав в Белоруссии будут размещены баллистические ракеты «Орешник».
В конце января белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что откажется от новейших российских комплексов, если США не станут размещать свои ракеты средней дальности в Европе. Из-за «Орешника» американские авианосцы были признаны бессмысленными, передает телеканал 360. От ударов не спасет «Железный купол» США, отмечает «Национальная служба новостей». При этом силы НАТО сейчас ничего не могут противопоставить российским гиперзвуковым ракетам, пишет RT.
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