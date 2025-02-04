Юрист предупредил об изменениях ПДД в 2025 году

В 2025 году в России произошли значительные изменения в правилах дорожного движения (ПДД), в частности, в суммах и сроках уплаты штрафов. Об этом сообщил юрист, член Ассоциации Юристов России Никита Тарновский.
«Штрафы подняли на 50 процентов, и, самое главное, теперь нет скидки в половину стоимости штрафа за его быструю оплату. Теперь это 25 процентов, но зато дали дополнительное время — 30 дней вместо 20», — заявил Тарновский. Его слова передает «Лента.ру».
Также Тарновский упомянул и другие нововведения, например, возможность регистрации автомобилей без полисов ОСАГО и упрощение процедуры снятия авто с учета после продажи. В дополнение к этому, были внесены изменения касательно использования псевдотонировки и требований к ремням безопасности, а водительские права теперь можно предъявлять в электронном виде.
Суммы штрафов за нарушение ПДД в 2025 году с начала января выросли в полтора раза. За превышение скорости придется заплатить 750 рублей, ранее было 500. Сумма штрафа за движение транспортных средств по обочине увеличится с 1500 до 2250 рублей. Такой же размер штрафа будет применяться и в случаях выезда на встречную полосу для обхода препятствий.
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