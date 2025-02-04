Россия готова к переговорам по Украине и открыта к конструктивным предложениям. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», — передает слова Полищук ТАСС. Он добавил, что конкретных предложений пока не поступало.
Вашингтон, по словам Полищука, остается ключевым игроком в украинском кризисе, используя конфликт для укрепления своей глобальной власти, при этом стремясь снизить расходы, переложив ответственность на европейских партнеров. Российская сторона открыта к конструктивным предложениям, основываясь на соглашениях 2022 года о нейтральном статусе Украины и ее демилитаризации, при этом необходимы решения юридических вопросов, связанных с легитимностью украинского руководства, заключил Полищук.
Россия намерена запросить заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису, которое планируется провести в середине февраля, сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс разработал секретную тактику для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине и подчеркнул, что мирное разрешение конфликта возможно только с участием России, передает Pravda.Ru.
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