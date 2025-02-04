Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Север» успешно уничтожил украинскую разведывательную группу в Курской области. Целью атаки стала группа из четырех человек, представляющих 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ.
«Расчет FPV-дронов группировки войск „Север“ уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — сообщил представитель российского силового ведомства в беседе с РИА «Новости». Отмечается, что солдаты противника были ликвидированы в Курской области в районе населенного пункта Старая Сорочина.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением. В своем выступлении он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув, что задачей не является оккупация украинских территорий. С момента обращения российские войска начали продвигаться в зоне проведения СВО на Украине, беря под контроль новые населенные пункты и стремясь к достижению целей, определенных президентом.
Утром в начале августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои в регионе до сих пор продолжаются.
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