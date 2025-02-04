В Курской области ликвидировали украинских разведчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расчет FPV ликвидировал группу украинских разведчиков в Курской области
Расчет FPV ликвидировал группу украинских разведчиков в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Север» успешно уничтожил украинскую разведывательную группу в Курской области. Целью атаки стала группа из четырех человек, представляющих 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

«Расчет FPV-дронов группировки войск „Север“ уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — сообщил представитель российского силового ведомства в беседе с РИА «Новости». Отмечается, что солдаты противника были ликвидированы в Курской области в районе населенного пункта Старая Сорочина.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением. В своем выступлении он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув, что задачей не является оккупация украинских территорий. С момента обращения российские войска начали продвигаться в зоне проведения СВО на Украине, беря под контроль новые населенные пункты и стремясь к достижению целей, определенных президентом.

Утром в начале августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои в регионе до сих пор продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Север» успешно уничтожил украинскую разведывательную группу в Курской области. Целью атаки стала группа из четырех человек, представляющих 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. «Расчет FPV-дронов группировки войск „Север“ уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — сообщил представитель российского силового ведомства в беседе с РИА «Новости». Отмечается, что солдаты противника были ликвидированы в Курской области в районе населенного пункта Старая Сорочина. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением. В своем выступлении он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув, что задачей не является оккупация украинских территорий. С момента обращения российские войска начали продвигаться в зоне проведения СВО на Украине, беря под контроль новые населенные пункты и стремясь к достижению целей, определенных президентом. Утром в начале августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои в регионе до сих пор продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...