В России ввели послабление по кредитам в строительстве

Мишустин разрешил плавающую ставку по кредитам для некоторых предприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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Снятие ограничений по плавающим ставкам поможет строительному и гостиничному сектору, сообщили в правительстве России
Снятие ограничений по плавающим ставкам поможет строительному и гостиничному сектору, сообщили в правительстве России Фото:

В России ввели послабления по денежным займам. Премьер-министр Михаил Мишустин снял ограничения на плавающую ставку по кредитам для небольших компаний, занимающихся строительством и гостиничным бизнесом. Как объяснила URA.RU доцент кафедры банковского дела и монетарной политики Финансового университета при правительстве России Елена Мешкова, малый бизнес будет брать такие кредиты, когда почувствует, что ключевая ставка в стране начнет постепенно падать.

«Микропредприятия, работающие в сфере строительства, складского хозяйства, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга, а также санаторно-курортных услуг, смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Клиентам выгодно кредитоваться по плавающей ставке, когда ожидается ее падение, отметила эксперт
Клиентам выгодно кредитоваться по плавающей ставке, когда ожидается ее падение, отметила эксперт
Фото:

Решение позволит поддержать жилищное строительство, которое играет определяющую роль в экономике, а также ритейлеров и гостиничную отрасль, что особенно важно в условиях санкций, отмечается в пресс-релизе правительства России.

Проекты в этих сферах, как правило, реализуют на базе специально созданных организаций, которые могут быть отнесены к микропредприятиям. Таким компаниям выгодно брать кредит по плавающим ставкам, поскольку в этом случае она будет ниже рыночной из ?за риска ее возможного повышения, уточняется в пояснительной записке.

«Так, например, для застройщиков фиксированная процентная ставка по кредитам сегодня может достигать 27–28% годовых. В то же время размер плавающей составляет около 20% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Введение плавающего процента по кредитам для микропредприятий принесет выгоды, когда ключевая ставка в стране начнет снижаться, объяснила Елена Мешкова. Она уточнила, что пока прогнозировать ужесточение или ослабление денежно-кредитной политики со стороны ЦБ сложно.

«Клиенту выгодно кредитоваться по плавающей ставке, когда ожидается ее падение. При этом банкам такая мера даст доступный и разумный инструментарий для финансового риск-менеджмента. Она позволит управлять рисками в условиях нестабильного уровня рыночных ставок», — поделилась мнением эксперт.

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В России ввели послабления по денежным займам. Премьер-министр Михаил Мишустин снял ограничения на плавающую ставку по кредитам для небольших компаний, занимающихся строительством и гостиничным бизнесом. Как объяснила URA.RU доцент кафедры банковского дела и монетарной политики Финансового университета при правительстве России Елена Мешкова, малый бизнес будет брать такие кредиты, когда почувствует, что ключевая ставка в стране начнет постепенно падать. Решение позволит поддержать жилищное строительство, которое играет определяющую роль в экономике, а также ритейлеров и гостиничную отрасль, что особенно важно в условиях санкций, отмечается в пресс-релизе правительства России. Проекты в этих сферах, как правило, реализуют на базе специально созданных организаций, которые могут быть отнесены к микропредприятиям. Таким компаниям выгодно брать кредит по плавающим ставкам, поскольку в этом случае она будет ниже рыночной из ?за риска ее возможного повышения, уточняется в пояснительной записке. Введение плавающего процента по кредитам для микропредприятий принесет выгоды, когда ключевая ставка в стране начнет снижаться, объяснила Елена Мешкова. Она уточнила, что пока прогнозировать ужесточение или ослабление денежно-кредитной политики со стороны ЦБ сложно. «Клиенту выгодно кредитоваться по плавающей ставке, когда ожидается ее падение. При этом банкам такая мера даст доступный и разумный инструментарий для финансового риск-менеджмента. Она позволит управлять рисками в условиях нестабильного уровня рыночных ставок», — поделилась мнением эксперт.
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