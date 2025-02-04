Жители ЯНАО рассказали, что им нравится, а что не нравится в своих городах

Жителям Ямала не нравится плохая уборка дорог и отсутствие аквапарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы оценили свои города в опросе
Ямальцы оценили свои города в опросе Фото:

Жители ЯНАО рассказали, что их устраивает, а что не нравится в местных городах. В рамках социального опроса северяне рассказали, что недовольны отсутствием аквапарка, «новыми» узкими дорогами из-за плохой уборки снега. Однако люди подчеркнули на Ямале заботу о детях, молодежи и быстрое развитие инфраструктуры.

Ямальцам в своих городах не нравится: продажа алкоголя и табака, отсутствие аквапарка. Нравится: быстрое развитие инфраструктуры и большое количество мероприятий. «Много делается для детей и молодежи», — сообщили в комментариях к соцопросу в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».

В Салехарде люди недовольны уборкой, темными домами и отсутствие скворечников и кормушек для птиц: «Хлеб бросают птицам на землю». Также оказалось, что салехардцы скучают по памятнику Буратино: «хороший памятник убрали», а еще их раздражает памятник чак-чаку. Зато им нравится новый Преображенский собор.

В Ноябрьске люди жалуются на «новые» узкие дороги из-за плохой уборки снега; новые мусорные баки, которые не практичны в северных условиях и своры собак, бегающих по районам. Также ноябряне отметили, что очереди на прием к врачу занимают полтора, а то и два месяца, а аэропорт в городе — частный, поэтому никто не может привести его в порядок. Зато горожане очень любят детский парк с его природно-этнографическим комплексом НУМ.

Тем временем жителей Губкинского беспокоит отсутствие аэропорта вовсе. Их не устраивают деревянная школа, садик, аварийные дома и отсутствие тротуаров. Зато автобусы ездят согласно графику, уборка снега лучше, чем в соседних городах, а также хороши парки и теплые остановки.

Жители Красноселькупа недовольны отменой прямых самолетов из Тюмени, им нравится тишина и природа вокруг поселка. А новоуренгойцы хотели бы поставить теплые остановки возле каждой школы. Они отмечают, что на Ямале многое делается для молодежи и детей.

Ранее URA.RU сообщало, что северяне жалуются на плохую уборку снега. Все города буквально утонули в снегу.

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Жители ЯНАО рассказали, что их устраивает, а что не нравится в местных городах. В рамках социального опроса северяне рассказали, что недовольны отсутствием аквапарка, «новыми» узкими дорогами из-за плохой уборки снега. Однако люди подчеркнули на Ямале заботу о детях, молодежи и быстрое развитие инфраструктуры. Ямальцам в своих городах не нравится: продажа алкоголя и табака, отсутствие аквапарка. Нравится: быстрое развитие инфраструктуры и большое количество мероприятий. «Много делается для детей и молодежи», — сообщили в комментариях к соцопросу в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей». В Салехарде люди недовольны уборкой, темными домами и отсутствие скворечников и кормушек для птиц: «Хлеб бросают птицам на землю». Также оказалось, что салехардцы скучают по памятнику Буратино: «хороший памятник убрали», а еще их раздражает памятник чак-чаку. Зато им нравится новый Преображенский собор. В Ноябрьске люди жалуются на «новые» узкие дороги из-за плохой уборки снега; новые мусорные баки, которые не практичны в северных условиях и своры собак, бегающих по районам. Также ноябряне отметили, что очереди на прием к врачу занимают полтора, а то и два месяца, а аэропорт в городе — частный, поэтому никто не может привести его в порядок. Зато горожане очень любят детский парк с его природно-этнографическим комплексом НУМ. Тем временем жителей Губкинского беспокоит отсутствие аэропорта вовсе. Их не устраивают деревянная школа, садик, аварийные дома и отсутствие тротуаров. Зато автобусы ездят согласно графику, уборка снега лучше, чем в соседних городах, а также хороши парки и теплые остановки. Жители Красноселькупа недовольны отменой прямых самолетов из Тюмени, им нравится тишина и природа вокруг поселка. А новоуренгойцы хотели бы поставить теплые остановки возле каждой школы. Они отмечают, что на Ямале многое делается для молодежи и детей. Ранее URA.RU сообщало, что северяне жалуются на плохую уборку снега. Все города буквально утонули в снегу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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