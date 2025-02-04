Австрийская компания отсудила у «Газпром экспорта» десятки миллионов евро

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Австрийская энергетическая компания отсудила у «Газпрома» 48 миллионов евро
Австрийская энергетическая компания отсудила у «Газпрома» 48 миллионов евро Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Австрийская нефтегазовая компания OMV отсудила у «Газпром экспорта» почти 50 миллионов евро в качестве компенсации в связи с поставками по австрийскому контракту. Это следует из отчета компании.

«Торговая палата Стокгольма вынесла решение в пользу OMV в арбитражном разбирательстве в связи с поставками по австрийскому контракту, присудив OMV компенсацию от „Газпром экспорта“ <...> в размере €48 миллионов», — сообщается в отчете OMV, его содержание передает ТАСС. Отмечается, что в этой сумме отражен частичный зачет обязательств по контракту на поставку австрийского газа. 

Судебный процесс был инициирован OMV еще в 2023 году. Компания потребовала возмещения убытков от «Газпром экспорта» из-за его якобы непредсказуемых поставок в Австрию по контракту. 

«Газпром» прекратил поставки газа в Австрию 16 января после того, как OMV прекратила выплаты. Тогда она пыталась взыскать с российской компании 230 миллионов евро, которые выиграла 13 ноября у «Газпром экспорта» в арбитражном споре. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 году «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью.

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Австрийская нефтегазовая компания OMV отсудила у «Газпром экспорта» почти 50 миллионов евро в качестве компенсации в связи с поставками по австрийскому контракту. Это следует из отчета компании. «Торговая палата Стокгольма вынесла решение в пользу OMV в арбитражном разбирательстве в связи с поставками по австрийскому контракту, присудив OMV компенсацию от „Газпром экспорта“ <...> в размере €48 миллионов», — сообщается в отчете OMV, его содержание передает ТАСС. Отмечается, что в этой сумме отражен частичный зачет обязательств по контракту на поставку австрийского газа.  Судебный процесс был инициирован OMV еще в 2023 году. Компания потребовала возмещения убытков от «Газпром экспорта» из-за его якобы непредсказуемых поставок в Австрию по контракту.  «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию 16 января после того, как OMV прекратила выплаты. Тогда она пыталась взыскать с российской компании 230 миллионов евро, которые выиграла 13 ноября у «Газпром экспорта» в арбитражном споре. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 году «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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