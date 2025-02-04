СК возбудил дело после удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожье

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ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ВСУ, которые с помощью беспилотников ударили по школьному автобусу в Запорожской области. Об этом сообщили в СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком».

В автобусе, который атаковали украинские военные силы, находилось 20 человек, среди них были школьники. Предварительно, в результате происшествия несколько детей и водитель получили травмы. 

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ВСУ, которые с помощью беспилотников ударили по школьному автобусу в Запорожской области. Об этом сообщили в СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком». В автобусе, который атаковали украинские военные силы, находилось 20 человек, среди них были школьники. Предварительно, в результате происшествия несколько детей и водитель получили травмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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