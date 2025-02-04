СК возбудил дело после удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ВСУ, которые с помощью беспилотников ударили по школьному автобусу в Запорожской области. Об этом сообщили в СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком».
В автобусе, который атаковали украинские военные силы, находилось 20 человек, среди них были школьники. Предварительно, в результате происшествия несколько детей и водитель получили травмы.
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