Суд в Екатеринбурге отправил за решетку челябинца, оправдывающего терроризм. Видео

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Суд дал челябинцу шесть лет колонии
Суд дал челябинцу шесть лет колонии Фото:

Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) отправил в колонию на шесть лет жителя Челябинской области, обвиняемого в оправдании терроризма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ, свои комментарии он оставлял в социальных сетях.

«Судебной инстанцией он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, включая интернет на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов в октябре 2023 года. Тогда он опубликовал на личной странице в соцсетях текстовые комментарии, в которых оправдывал действия террористов.

«Диванного комментатора» задержали на улице. Его скрутили и доставили в следственный отдел. Там на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) отправил в колонию на шесть лет жителя Челябинской области, обвиняемого в оправдании терроризма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ, свои комментарии он оставлял в социальных сетях. «Судебной инстанцией он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, включая интернет на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов в октябре 2023 года. Тогда он опубликовал на личной странице в соцсетях текстовые комментарии, в которых оправдывал действия террористов. «Диванного комментатора» задержали на улице. Его скрутили и доставили в следственный отдел. Там на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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