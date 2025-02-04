Стало известно, кто устроил взрыв в «Алых парусах» в Москве

Второй человек, который погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса», оказался убийцей-смертником. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники. Первым погибшим был глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.
«Вторым погибшим в „Алых парусах“ мужчиной оказался убийца-смертник», — заявили в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. По их данным, взрывное устройство, предварительно, мина MOH-500, сдетонировало, будучи прикрепленным к телу убийцы. Он сам привел ее в действие, когда Саркисян вышел из лифта в холл ЖК.
Отмечается, что подрывник, вероятно, был судим. По одной из версий, его нанимателем был или Киев, или конкуренты Саркисяна в сфере табачной продукции — он был одним из крупнейших в РФ поставщиков зарубежного табака.
Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Было известно о двух погибших и минимум четверых раненых. Саркисян, доставленный в реанимацию с множественными травмами, скончался. По некоторым данным, покушение на основателя «Арбата» готовили несколько человек более одного месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.