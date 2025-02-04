Стало известно, кто устроил взрыв в «Алых парусах» в Москве

112: погибший в «Алых парусах» был убийцей-смертником
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При взрыве в «Алых парусах» погиб смертник, запустивший детонацию бомбы при приближении Саркисяна
При взрыве в «Алых парусах» погиб смертник, запустивший детонацию бомбы при приближении Саркисяна Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

Второй человек, который погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса», оказался убийцей-смертником. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники. Первым погибшим был глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

«Вторым погибшим в „Алых парусах“ мужчиной оказался убийца-смертник», — заявили в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. По их данным, взрывное устройство, предварительно, мина MOH-500, сдетонировало, будучи прикрепленным к телу убийцы. Он сам привел ее в действие, когда Саркисян вышел из лифта в холл ЖК.

Отмечается, что подрывник, вероятно, был судим. По одной из версий, его нанимателем был или Киев, или конкуренты Саркисяна в сфере табачной продукции — он был одним из крупнейших в РФ поставщиков зарубежного табака.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Было известно о двух погибших и минимум четверых раненых. Саркисян, доставленный в реанимацию с множественными травмами, скончался. По некоторым данным, покушение на основателя «Арбата» готовили несколько человек более одного месяца.

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Второй человек, который погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса», оказался убийцей-смертником. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники. Первым погибшим был глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. «Вторым погибшим в „Алых парусах“ мужчиной оказался убийца-смертник», — заявили в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. По их данным, взрывное устройство, предварительно, мина MOH-500, сдетонировало, будучи прикрепленным к телу убийцы. Он сам привел ее в действие, когда Саркисян вышел из лифта в холл ЖК. Отмечается, что подрывник, вероятно, был судим. По одной из версий, его нанимателем был или Киев, или конкуренты Саркисяна в сфере табачной продукции — он был одним из крупнейших в РФ поставщиков зарубежного табака. Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Было известно о двух погибших и минимум четверых раненых. Саркисян, доставленный в реанимацию с множественными травмами, скончался. По некоторым данным, покушение на основателя «Арбата» готовили несколько человек более одного месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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